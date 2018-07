Van olyan hely, ahol nem hullanak a méhek - vizsgálják az országos pusztulás okát

Mehmergezes@omme.hu – erre a címre várja az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az elhullott méhekkel kapcsolatos észrevételeket. A napraforgó virágzása óta országszerte a tömegesen pusztuló méheket mérgezés érte, ez nyilvánvaló a tünetekből. De azt, hogy pontosan melyik az a méreg, amelytől már a virágzó táblában elhullanak, és miért tömeges ez a jelenség, nem mondták ki hivatalosan.A méhészek érdekvédelmi szervezete mellett a Nébih, az Agrárminisztérium és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is vizsgálódik.A Greenpeace Magyarország természetvédő szervezet a neonikotinoid vegyszereket hibáztatja, amelyeket több uniós állammal együtt még Magyarországon is lehet használni repcében, napraforgóban és kukoricában, külön hatósági engedéllyel.Algyő mellett idén tavasszal több méhész is tapasztalt nagy méhpusztulást repcevirágzás idején. Egyiküknél, Gercsó Tibornál az azóta lezajlott vizsgálat a méhtetemekben kimutatta többféle méreg nyomát – köztük olyanét is, amelyet már egyáltalán nem lehetne használni –, az viszont nem derült ki, hol mérgeződtek meg a rovarok.A vizsgálat idején a földeken levett növénymintákban nem találták meg a mérget. Vajon mi lesz majd, ha virágzik a napraforgó is? – kérdezték az algyői méhészek. Azóta tudjuk a választ. A méhészeknek dönteniük kellett, mihez kezdenek, hogyan pótolják a kieső bevételt – és a történtek után, ha már otthon nem érdemes maradni, hová vihetik a méheiket, ahol nem pusztulnak tovább.Tibor egy kollégája, aki többfelé is tájékozódott, Makó vonzáskörzetében talált olyan területet, amelyben nem kezelték egyik problémásnak gondolt csávázószerrel sem a napraforgó vetőmagját. Tibor is ide hozta a méheit. Kíváncsiak voltunk, ott pusztulnak-e.– A kollégám beszélt a gazdával, aki egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei céggel szerződött, tőle kapta a vetőmagot, amelyet nem kezeltek Cruiserrel, sem mással. A termés nem élelmiszeripari alapanyag lesz, üzemanyagot készítenek belőle – mondta Tibor a méhcsaládoknak helyet adó lakókocsi mellett. Amikor odaértünk, nagy tömegben repültek ki és be a dolgozók, nem voltak ingerültek, egészen közel lehetett menni hozzájuk.Tibor szerint ez a megszokott, egészséges állapot. Odabenn, az erre szolgáló rekeszekben csak egy-két elhullott méhet talált, ami – ahhoz képest, hogy otthon söpörni lehetett őket a kaptárok előtt – idilli állapot. Az oldalt, mérlegre állított kaptárokban nem gyarapodott a súly, ami azt jelenti, hogy egy nap alatt nem volt számottevő hordás. Ezt a rossz idő, az északi szél számlájára írta a méhész.Azzal a feltétellel mutatta meg a méheket, ha nem írjuk le pontosan, hol van ez a tábla... A méhészek többsége egyébként hasonlóképpen keresgélt, ahogyan ők, és aki rászánta az időt, az megtalálta magának a megfelelő helyet ilyen körülmények között is.Az utóbbi időben többen belefogtak a méhészkedésbe, de nem mindenki tanulja meg rögtön, hogyan kell alkalmazkodni a változó viszonyokhoz. – Ilyen közel például mi nem szoktunk letelepedni az autópályához – mutatott Tibor az M43-ason hazafelé tartva egy sor kaptárra a közelben.– A méhek, hiába, hogy a közelben ott a virágzó tábla, gyűjtés közben átrepülnek az autópálya fölött, és aztán visszafelé, teherrel röpülve tömegesen ütik el őket a kamionok.