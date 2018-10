Vásárhelyől jöttek az ovisok meglátogatni az elefántjukat: szülői értekezletet tartottak a Vadasparkban - galéria

Örökbefogadó szülőkkel telt meg vasárnap a Vadaspark, ahol szülői értekezletet is tartottak azoknak, akik egy éven keresztül gondoskodtak egy-egy vadasparki állatról. Természetesen nem nekik kellett etetniük vagy kifutójukat takarítani - bár sokan valószínűleg ettől sem rettennének vissza - az anyagi támogatás elegendő ahhoz, hogy valakinek hivatalosan saját vadállata legyen. Találtuk például egy egész óvodai csoportot, akik Hódmezővásárhelyről jöttek megnézni patronáltjukat, az egyik elefántot. A Szabadság téri intézményben egész héten elefántos témákkal foglalkoztak, ennek lezárásaként látogatták meg a Szegedi Vadaspark legújabb lakóit. Ők nem a felnőtteknek szóló előadásra jöttek, inkább maradtak az állatok között, akiknek finomságokkal is készültek. Mivel azonban a hatalmas elefántok nem élnek zoocsemegén, kénytelenek voltak olyan állatot választani, ami szívesen veszi, ha ilyesmivel kínálják.- Ilyen bogyó-szerűséget adok neki - magyarázta Dani, mivel eteti az őzeket. Testvére, Tomi eközben egy kismotoron cukorkával a kezében gurult ide-oda a kerítés mellett. - Ilyet nem kapnak, ez csak az enyém - nyugtatott meg bennünket.Az állatok világnapja alkalmából szervezett programon egyébként nem csak az örökbe fogadókra gondoltak: a kilátogató családok játékos feladatokban próbálhatták ki tudásukat és természetesen most sem maradhatott el a Vadaspark legnépszerűbb programja, a nyilvános fóka-tréning sem.