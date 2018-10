Vége a száguldozásnak, betontömbökkel zártak le utcákat Újszegeden

Biztos, ami biztos. A játszótér kapujáig se jutottunk autóval a méretes tömb miatt. Fotó: Kuklis István

Dezső Gabriella olvasónktól érkezett a panasz Csörög rovatunkba, miszerint egy hete megváltozott a forgalmi rend Újszegeden, a Gulácsi park környékén.– Betontömbökkel zártak le utcákat, de nem értjük, mi szükség volt az intézkedésre. Jelenleg a mi utcánkba, a Vánky József utcába terelik a forgalmat, ami zavaró és balesetveszélyes. Szerintünk jobb lenne, ha visszaállítanák az egykori célirányos forgalmat virágládák segítségével, úgy a játszótér környéke is védve lenne – magyarázza olvasónk.Megkérdeztük a történtekről a 20. számú egyéni választókerület képviselőjét, Berkesi Ottót. Azt mondja, őt is meglepetésként érte az, hogy éppen most végezték el a lezárást, mert előtte értesítést kellett volna kapnia, hogy a lakókat tájékoztatni tudja.– Két évvel ezelőtt, 2016. január 20-án lakossági fórum keretében, az ott megjelentek többségének támogató aláírásával állapodtunk meg a forgalmi rend átalakításáról. Erről a Délmagyarország is tudósított. Folyamatos panasz volt a száguldozó autókra, főként a játszótérnél. Volt, hogy 80 kilométer/órával ment néhány jármű. A mostani egy köztes állapot. Jó lett volna egy lépésben elvégezni a munkát, de nem, végül két részletben valósul meg a terv – nyilatkozta lapunknak a képviselő.Megtudtuk, első körben most a játszótér mellett hosszában futó utcát félúton, míg a Szögi József és a Vánky József utcát a park mellett zárták le a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai. Ideiglenesen a Vellay Imre utca középső szakaszán keresztül lehet bejutni a Vánky utca első 17 házához, és a Demeter Ferenc utcán keresztül a Szögi József utca első 10 házához.– Sajnos a tömbök nem egészen oda kerültek, ahova szántuk őket, mert a gyalogos- és a kerékpáros-forgalmat is akadályozzák, de a környezetgazdálkodás szakembereivel már megállapodtunk a korrekcióról – tette hozzá Berkesi Ottó.A terv következő állomása tavaszra valósul meg, amikor a Fő fasor felé megnyitják a Vellay, a Vánky és a Szögi utcát, mert biztosítani kell, hogy a Fő fasoron járó gyalogosok ne tudjanak kilépni a fenti utcákból kihajtó járművek elé.