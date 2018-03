Veszedelmes viszonyok a Pinceszínházban

A Veszedelmes viszonyok egy 18. századi Franciaországban játszódó szerelmi történet férfiak és nők cselszövéseiről, praktikáiról, szövevényes testi és lelki kapcsolatairól. Varga Bálint rendező elmondta, az utóbbi 3-4 évben a könnyedebb darabok domináltak a magánszínház repertoárjában, mivel a közönség erre kíváncsi. Most azonban úgy döntöttek, megpróbálnak egy komolyabb művet is bemutatni, remélve, hogy ez is telt házat vonz majd.



– Színházélményt és izgalmas történetet kapnak majd a nézők – fogalmazott a rendező, aki a darab kedvéért új művészt is hozott a társulatba Jászberényi Gábor személyében, aki a főszerepet játssza. Mellette két tinédzser is szerepel a darabban: Ványa Anna a Radnóti, Király Balázs a Tömörkény tanulója. Varga Bálint úgy fogalmazott, nem bánta meg, hogy valóban 14-15 évesekre bízta a két fiatal szerepét, ügyesen megállják a helyüket a felnőtt színészek között. Az eredetileg levélregénynek megírt művet Kiss Csaba adaptálta színpadra. Ezt a változatot mutatta be tíz éve a régi Új Színház stúdiószínpada, így a Szegedi Pinceszínház méreteihez is kiválóan alkalmazkodik.