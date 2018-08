Augusztusban Csongrád, szeptemberben Szentes

A két szomszéd várra is ráillett az egymáshoz közel fekvő településekre jellemző versengő, egymással konkuráló viszony, ami az évek során a Szentes-Csongrád focirangadóra „szelídült". Eddig a közös pontot a két település életében a „g"-Át futás jelentette, most azonban a turisztika terén is igyekeznek együttműködni.



A két Tisza parti település most az „Augusztus - Csongrád, Szeptember - Szentes" szlogennel igyekszik közösen népszerűsíteni legnagyobb programjaikat. Ennek része a pénteken kezdődő 21. Csongrádi Borfesztivál, a 17. Szentesi Lecsófesztivál, a 11. Bor és Pálinka Fesztivál, valamint a Térfesztivál eseményei is.



Az ebben a témában tartott sajtótájékoztatón Szirbik Imre polgármester többek között arról beszélt, hogy a rendezvények fűzhetik össze két várost a Tisza két partján. - Egymást kiegészítve olyan programsorozatot tudunk kínálni az itt élőknek és azoknak, akik ez a régió után érdeklődnek, amik szórakozást és felüdülést adnak. A jóízű szentesi lecsó és egy jó csongrádi vörösbor mellett lesz kellemes a beszélgetés. - emelte ki Szirbik Imre.

Bedő Tamás hozzátette, a közös értékeket célszerű együtt, egyszerre megjeleníteni, egy tágabb programkínálatot nyújtani az idelátogatóknak. A jövővel kapcsolatban Csongrád polgármestere elmondta, a nagy rendezvények előtt egyeztetni fog a két város. - Olyan értékek vannak mindkét településen, amiket jól átgondolva, egymást erősítve nagyobb körben lehetne népszerűsíteni. Együtt egy megyén túlmutató érdeklődést is fel tudunk kelteni. - vázolta az együttműködés jövőjét Bedő Tamás.



Mészáros Zoltán, a Hunor-Coop elnök vezérigazgatója hozzátette, a Szentes-Csongrád Rotary Club révén már van olyan kapocs, ami összeköti a két települést. A lecsófesztivál szervezőjeként kiemelte, az összefogásnak ereje van, az összehangolt programok nem gyengítik, hanem erősítik egymást.



A sajtótájékoztató zárásaként a két városvezető megerősítette, hogy ezzel a lépéssel egy hosszú távú, koordinált együttműködés indult el Szentes és Csongrád között.



fotó: Mészáros Zoltán, a Hunor-Coop elnök vezérigazgatója Szirbik Imre szentesi és Bedő Tamás csongrádi polgármesterek között.