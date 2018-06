Emléktáblát kapott Furkó Kálmán

Japán shinto papok hagyományos szertartást mutattak be Szentesen, a sportcsarnok mellett lévő Sosai Oyama Emlékparkban. Furkó Kálmán nyugállományú ezredesnek, a kyokushin karate magyarországi megalapítójának tiszteletére avattak ezzel az eseménnyel egy emléktáblát.Az emlékpark és a most átadott emléktábla is Brezovai Sándor szentesi karatemester nevéhez köthető. Az ő kezdeményezésére rendezték szombaton Szentesen a Fiatal Oroszlánok Világbajnokságát, ahol számos ország sportolói jelentek meg. Az avatóünnepségen Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója és Farkas Sándor országgyűlési képviselő is részt vett.