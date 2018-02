Év végéig 600 millió forint érkezett Nagymágocsra

Szebellédi Endre kiemelte, a tanyagondnoki szolgálat munkáját elektromos kerékpárokkal, laptopokkal segítették. Év végén beszereztek egy 9 fős kisbuszt, ami az idősellátást szolgálja. Belvízvédelmi eszközöket is vásárolt az önkormányzat, valamint a település közterületeinek karbantartásához szükséges gépparkjukat is fejlesztették.

– A választás után kiderült, hogy Nagymágocsnak 60 milliós adóssága van. 2015-ben ennek leküzdésén dolgoztunk. Akkor annyi pénzünk sem volt fejlesztésre, mint amennyi egy kisbuszos pályázathoz elég lett volna önerőre – emlékezett vissza Szebellédi Endre – Azóta szerencsére nincs adósságunk. A fejlesztési stratégiánk a szolgáltatásaink erősítését és az önkormányzati épületek felújítását célozta meg. A 2016-ban beadott pályázatok révén tavaly már építkeztünk. Megújult a napközikonyhánk és a hozzá tartozó étkező. A konyhára új eszközöket vásároltunk. A szociális szolgáltató központot is korszerűsítettük. Karácsony előtt vették ismét birtokba a település idős lakói. Az emlékműveink nagy részét is felújítottuk. Folyamatban van egy új horgásztó kialakítása – sorolta a polgármester.– A közfoglalkoztatás mezőgazdasági programja révén alacsonyan tudjuk tartani a közétkeztetési árakat. Az idősek étkezési díja pedig 65 év felett, 85 ezer 500 forintos nyugdíj alatt mindössze napi 270 forint, ami úgy gondolom, nagy segítség az idős embereknek.Nagymágocson 2018-ban az óvoda és bölcsőde épületét, valamint az úgynevezett uradalmi épületet is felújítják. 12,5 millió forintot nyertek arra, hogy az önkormányzati utakat nagyobb felületen kijavítsák. Ebben az évben Ótompaháton térfigyelő kamerákat helyeznek ki a lakosság biztonságérzetének javításáért. Az Orosháza–Szentes út felújításáról, főúttá fejlesztéséről már megjelent a kormányhatározat. Az önkormányzat szeretné, ha a felújítandó út mellett a kerékpárút is megépülne Orosháza és Szentes között.