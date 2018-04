Ezer év után ismét lesz temploma Derekegyháznak

Így néz majd ki a derekegyházi katolikus templom. A kastélyhoz közeli részen építik fel. Látványterv

– Hallottam, hogy templom épül Derekegyházon. Örülök neki, biztos szép lesz. Misére ugyan nem fogok járni, de remélem, sok esküvőt és keresztelőt is tartanak majd benne – mondta Tóthné Mansmann Margit helyi lakos, akivel a nagybolt előtt találkoztunk.– Épp ideje, hogy végre legyen templomunk. Jelenleg csak egy kápolnánk van, ám arra büszkék lehetünk – mondta Gyursánszy János , aki ugyancsak Derekegyházon él. A férfi elmesélte azt is, hogy Weiss Manfréd családtagjai közül többen is ott esküdtek.Gyursánszy János reméli, szép lesz a templom. Neki az új építésűek közül a mórahalmi tetszik a legjobban, annak felépítésén maga is dolgozott.– Derekegyháznak Szent István idejében két temploma is volt, ezt a régészeti kutatások bizonyítják – tudtuk meg Szabó István polgármestertől. – A tatárjárás és a törökdúlás idején váltak a földdel egyenlővé. Évszázadokkal később a Károlyi grófok a kastély mellett kápolnát alakítottak ki.A templomépítés, érdekes módon, az ötvenes években is napirenden volt. Már a tervek is elkészültek, a helyét is kijelölték az Iskola utcában, végül nem lett belőle semmi – mondta a polgármester.A derekegyháziak az elmúlt években ismét sokszor szóba hozták a templomkérdést, amit az önkormányzat is szorgalmazott. A település központjában 4000 négyzetméteres telket adtak át az egyháznak. – Ez a terület a kastély felé vezető bekötőút jobb oldalán található, a kápolna szomszédságában. A helyet mi, derekegyháziak amúgy is templomkertnek hívjuk. Én magam is nagyon örülök, hogy ezer év után végre ismét lesz temploma a településünknek – fogalmazott a polgármester.A derekegyházi templomépítés hírét a Szeged–Csanádi Egyházmegye sajtószolgálata is megerősítette. A közbeszerzési eljárás a napokban zárul. Derekegyházon jelenleg a telekrendezés zajlik, az építkezés nemsokára kezdődhet.