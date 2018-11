Fókuszban a családok

Két aktuálpolitikai kérdéssel foglalkozott szerdai sajtótájékoztatóján Farkas Sándor. A térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes a héten induló, a családok támogatásával foglalkozó nemzeti konzultáció mellett beszélt a fúrt kutak engedélyezéséről is.



A nemzeti konzultációval kapcsolatban elhangzott, a kérdőíveket december 21-ig küldhetik vissza az állampolgárok, illetve interneten is kitölthető. Farkas Sándor rámutatott, a tíz kérdésre adott válasz nem csak statisztika, a kormány erre alapozza majd törvényalkotó munkáját.



– A kérdések arra vonatkoznak, hogyan képzelik el az emberek a magyar társadalom jövőjét. A családot alapító, gyermeket nevelő fiatalokat szeretnénk támogatni, mert ezáltal az egész nemzetet támogatjuk – mutatott rá a képviselő. Farkas Sándor elmondta, a termékenységi ráta lassan növekszik, ennek a pozitív folyamatnak a folytatása az elkövetkezendő néhány év kiemelkedően fontos törekvése. Ennek egyik lépése az is, hogy a négy gyermeket nevelő édesanyák főállású anyák lehessenek.



A képviselő beszélt a fúrt kutak helyzetéről is. A témát nagy bizonytalanság és számos találgatás övezi. Farkas Sándor leszögezte, december első napjaiban kerül a parlament elé az ügy, végleges döntés akkor várható, ám az biztosnak tűnik, hogy 2020. december 31-ig meghosszabbodik a kutak fennmaradási engedélye. Várhatóan egy egyszerű űrlapon lehet majd bejelenteni a kutakat. A kisebb vízhozamú kutak után valószínűleg nem, a nagyobb vízkivételű kutak után azonban megfelelő vízkészlethasználati díjat kell, hogy fizessenek majd a tulajdonosok.