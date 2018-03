Még mindig sok a kérdés a szentesi gyermekotthon körül - 90 lakót szeretnének odaköltöztetni

– Kaotikus a válasz, amely Szentesre érkezett. A lakosságot az érdekelné, hány gyermek költözik, melyik iskolába járnak majd – adott hangot a kételyeiknek Szabó Zoltán Ferenc önkormányzati képviselő a testületi ülésen. A gyermekotthon ügye hónapok óta foglalkoztatja a testületet és a helyi lakosokat, lapunk is folyamatosan követi. Információt kértek a fenntartótól, erről a levélről esett szó a napokban.



A levélben az áll, hogy a gyermekotthon 2016 augusztusában került a Kliktől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. A szentesi intézményt a főigazgatóság fenntartásában álló Szegedi Dr. Waltner Károly Otthonba integrálták. Két, egybeépített épület közül az egyik – a Rigó-iskola – egy évvel korábban leégett. Ezt nemrég lebontották, az otthonnak helyet adó részleget rendbe hozták, szigetelték. Az otthon felújítására 2015 elején nyert 161 millió forintot az akkori fenntartó. Ez a munka információink szerint a következő évben el is készült. A gyerekeknek nem kellett kiköltözniük, a tantermekben, a tornateremben kaptak helyet, amíg tartott az ütemezett munka. Szabó Zoltán Ferenc arra is kíváncsi lett volna: a pályázat, amelynek ötéves a fenntartása, úgy is „ketyeg", hogy üres az épület? Egy képviselőtársa, Krausz Jánosné úgy fogalmazott: ő is szeretné megnyugtatni a helyieket. Szirbik Imre szerint egyértelmű a levél. – Bátori Zsolt igazgató 90 gyermekről írt, ennyit akarnak beköltöztetni. A nem speciális oktatást igénylő gyerekeket a Deákba szeretnék járatni – foglalta össze.



A főigazgatóság azt ígérte, személyesen tájékoztatják a polgármestert, a korábban a bontás miatt megrongálódott utat – erről lapunk is írt – pedig az önkormányzattal közösen megnézik. A képviselő-testület nem fogadta el a fenntartó írásbeli válaszát.