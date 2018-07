Megújult és teremmel is gazdagodott a szentesi mozi - Az eddiginél jóval több filmpremiert láthatnak a nézők

Új termet építettek a régi mellé, így több alkotást láthat a közönség. Fotó: Kovács Erika

Új, korszerű vetítőgépet is kapott a mozi. Fotó: Szabó Imre

– A szentesi képviselő-testület tavaly novemberben bizalmat szavazott nekünk. Támogatták az elképzeléseinket abban, hogy megújítsuk, kibővítsük a mozit – mondta a felújított mozi avatóünnepségén Szabó Krisztián, a Mozaik Mozi Kft. ügyvezetője.Mint mondta, Magyarországon hetente átlagosan négy új film jelenik meg. Az egytermes moziban csak a töredékét tudták bemutatni. Így a szentesiek számos értékes alkotásról lemaradtak. – Ezt a problémát most orvosoljuk. Elkészült a 71 férőhelyes 2-es termünk. Így az eddigi, évi 100–110 film helyett 170–180 filmet mutathatunk be, vagyis hetente két-három premierrel tudunk kedveskedni a mozilátogatóknak – hívta fel a figyelmet az ügyvezető. Szabó Krisztián arról is beszélt, hogy a feliratos filmeket is sokan keresték. Az új teremmel ezt az igényt is ki tudják elégíteni.A mozi régi nagytermét is felújították. A filmeket kényelmes fotelekből lehet megtekinteni. Kiemelten figyeltek a megfelelő akusztikára. Új, korszerű vetítőgéppel is gazdagodott a mozi.– Az épület már több mint száz éve szolgálja a mozgókép-kultúrát. A képviselő-testületnek azonban mérlegelnie kellett, hogy a DVD-k, letölthető filmek korában fenntartható-e, működőképes-e a mozi. A kft. egy csattanós választ adott: igen, csak a változó technikához kell alkalmazkodni. Örülök, hogy a változáshoz a testületünk zöld lámpát adott, és köszönöm, hogy az üzemeltető nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is invesztált ebbe a projektbe – fogalmazott Szirbik Imre, Szentes polgármestere.