Sáron át jutnak el a tanyákig

Sokan szeretnének errefelé közlekedni akár járművel, akár gyalog, mondta Négyesi Ferenc.

Fotó: Králik Emese

Az út a bánomháti temető felől a zártkertek irányába vezet.A környékről lapunk többször írt. Kiskerteket művelnek ott a helyiek, sokan haszonállatot tartanak, vagy nyaralóként használják a kis házakat. Nagyon sok család azonban állandóan ott él, Négyesi Ferenc szerint legalább ötvenen. Az ingatlanok között szintén földút van, de az jól elkészített, mindig járható. A zártkerteket egy másik irányból, a Gógány utca felől is meg lehet közelíteni, az azonban nagyon nagy kerülőt jelent. A férfi azt mondja, örülnének, ha a temető irányából is egy törmelékkel vastagon borított, rendesen eldolgozott földutat használhatnának. Időnként rendezi a mostani állapotát az önkormányzat, de ennek kevés a látszatja. Szerinte részben azért megy tönkre, mert traktorok, de a város szállítójárművei is használják.

A fő probléma azzal a földúttal az, hogy az valójában nem is út, közölte a városellátó munkatársa. – Az egy egybefüggő önkormányzati terület, amely a csatornáig tart, földhivatali nyilvántartás szerint ott nincs út – mondta Kiss Ferenc. – Több képviselői interpelláció hangzott már el ebben az ügyben. Egyelőre annyit tudunk javasolni: aki kerülné a sarat, annak a másik irányból kell járni – hallottuk a szakembertől.