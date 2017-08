Archoz kapcsolják a karszalagot a SZIN-en

Ez még nem az. Az ígéretek szerint az új, arcfelismerő rendszerrel párosított karszalaggal biztonságosabbá teszik a beléptetést, és a visszaéléseket is megakadályozzák a SZIN szervezői.

Fotó: Karnok Csaba

– Az idei Szegedi Ifjúsági Napok legfontosabb újítása, hogy mivel szeretnénk elkerülni a sorban állást, ezért egy új, arcfelismerő beléptetőrendszert használunk. A fényképes igazolványt (személyi, útlevél vagy jogosítvány) beszkennelve a gép a karszalag mellé rendeli azt, amit egy QR-kód rögzít – magyarázta Kolonics Erika, a SZIN szervezője.A rendezők ezzel elejét tudják venni annak, hogy a karszalagot tulajdonosa másnak adja át. Ebben az esetben azonnal levágják majd a belépésre feljogosító szalagot az azzal visszaélő csuklójáról, és végül mindkét fél bukja a bérletet vagy a jegyet.

A tízezreket megmozgató SZIN-t hagyományosan augusztus utolsó hétvégéjén – idén 23. és 26. között – az újszegedi Partfürdőn rendezik meg. A fesztivál másik újítása a gyermekjegy. Eddig a 100 centiméternél alacsonyabb gyerekek ingyen jöhettek be a fesztivál területére. Ebben az évben hatéves korig ingyenes, 7 és 14év között pedig elővételben, augusztus 20-áig 3990 forintba kerül a gyerekjegy, ami a többi jeggyel és bérlettel együtt az IH Rendezvényközpontban, a Belvárosi moziban vagy a Ticketportálnál vásárolható meg.Az idei SZIN-ről is száműzik a készpénzt, csak Festipay kártyával vagy paypassos bankkártyával lehet majd fizetni.Bár az idei még csak a 49. SZIN, a rendezők már a jövő évi, jubileumi eseményre készülnek. Kolonics Erika azt kéri, hogy akinek bármilyen relikviája, emléke, fotója van a SZIN elmúlt 49 éves történetéből, hozza be, szeretettel várják azokat az IH-ban vagy a SZIN 50 elnevezésű sátorban a rendezvény ideje alatt.– Ezekből kiállítást, majd egy 50 oldalas emlékkiadványt szeretnénk szerkeszteni – tette hozzá a szervező.

A Szegedi Ifjúsági Napok története három korszakra osztható. Az első a Kommunista Ifjúsági Szövet-ség égisze alatt 1968-tól 1989-ig tartott, majd jött a Szurdi Zsolt-féle rockklubos időszak 2002-ig, amelyet a modern SZIN megjelenése követett. A különlegességek közül említést érdemel, hogy 2008-ban az egyik fellépő Guns N’ Roses-fotót kért az öltözőbe, és 15 darab ötvenszer száz centiméteres törülközőt. Korábban az egyik előadó oxigénsátrat rendelt magának, mert elmondása szerint túl nagy átéléssel játszik, és rosszul szokott lenni koncertek után.Az egyik neves DJ pedig ajándék pulikutyát szeretett volna édesanyjának, de a fellépés után egyből utazott tovább, így kívánságát egy óra alatt lehetetlen volt teljesíteni.