5 tuti randi tipp nőknek

De hogyan érjük el, hogy legyen második, harmadik, sokadik találkozó?Annak érdekében, hogy ne csak az ismerkedés, de a randi is könnyen menjen, nem árt néhány trükköt bevetni, amiknek garantáltan nem tudnak ellenállni a férfiak – állítják a Randivonal.hu szakértői. Egyik-másik meglepő lehet egy nő számára, viszont pont attól fog működni, hogy figyelsz az alábbiakra, a férfi pedig nem számít rá és már le is vetted a lábáról. Alábbi öt randi tipp egyébként kiválóan használható már az online ismerkedés során is, de személyesen azért sokkal hatékonyabbak.Az egyik legnagyobb tévhit a randizással kapcsolatban, hogy a férfinek kell bókolnia, a nőnek pedig szemlesütve megköszönni a dicsérő szavakat. Pedig ugyanolyan fontos a férfiak felé bókolni, mint bókot kapni. A férfiak – akárcsak a nők – szeretik visszahallani pozitív tulajdonságaikat. Túlzásba nem kell esni, de egy-egy dicséret csodákra képes: érezni fogja a férfi, hogy elismered, figyelsz rá. Ez vonatkozhat a ruházatra is („Tetszik az inged, jól áll!"), de a legjobb mégis csak az, ha tulajdonságot, viselkedést dicsérünk, ami lehet akár a humora is, ha tényleg őszintén tudunk mosolyogni rajta. Merjünk bókolni a férfinek!

Másik tévhit, ami a női-férfi szerepeknél gyakorta előjön: minden esetben a férfi kezdeményez. Hidd el, ha bizonyos esetekben magadhoz ragadod a kezdeményezést, az a férfi számára pozitív üzenet: nem egy elveszett, ötlettelen, szürke kisegérrel találkozik, hanem egy olyan nővel, akinek vannak saját gondolatai és azt ki is mondja. Mire gondolunk? Néhány példa: mondd, hogy szívesen sétálnál egyet a környéken vagy megnéznéd valamelyik filmet a moziban, esetleg átmennél inkább a szomszéd teázóba beszélgetni. Nem kell mindent a férfinek kitalálni és hidd el, hálás lesz ezért. Túlzásba persze ezt sem kell vinni, mert az is riasztó, ha mindent a nő akar irányítani, de egy-két kisebb kezdeményezés még belefér, sőt erősen javasolt!Kezdhettük volna akár ezzel is, de tény, hogy sokak számára ez jóval nehezebb terep, mint a bókolás vagy a kezdeményezés. A mesterkélt viselkedés a legritkább esetben jön be a férfiaknak és még az is előfordulhat, hogy távolságtartónak fog érezni, ami egyenlő lesz azzal, hogy túl sok találkozótok már biztosan nem lesz a jövőben. Maradj meg annak, aki vagy, ha például idegesít a zene a helyen, ahová beültetek, ne legyél rest elmondani neki. Sokkal jobb, mint zavartan ücsörögni az asztalnál.Nem mindenki születik két lábon járó humorzsáknak, ez tény. Viszont minden egyes közös nevetés közelebb hoz benneteket egymáshoz. Béna voltál a reggeli készülődésnél? Van egy vicces gyerekkori történeted? Ne félj mesélni magadról, az önirónia szexi! Ráadásul erre készülni is lehet a randi előtt, elég 1-2 perc átgondolni, hogy eszedbe jusson valami vicces dolog saját magaddal kapcsolatban.Még akkor is, ha nem életed témája a tervezőmérnöki iroda, ahol dolgozik, vagy ha olyan hobbija van, amiről lövésed sincs. Kérdezz, figyelj, mit mondd és beszélgessetek nyugodtan arról, ami őt érdekli. A lényeg, hogy legyél őszinte, ha valamihez nem értesz, vagy keveset tudsz róla. Nagyon fogja értékelni, hogy érdeklődsz iránta.Fenti praktikákat alkalmazva úgy érünk el nagyobb sikert, ha mindegyiket sikerül többé-kevésbé megvalósítani a randi során, de az sem baj, ha nem, minden tapasztalat és gyakorlás kérdése.