90. születésnapja alkalmából afrikaivá változtatták Mickey egeret - Videó

Afrikai külsőt kapott a világ legismertebb rajzfilmfigurája, a 90. születésnapját ünneplő Mickey egér tíz ismert dél-afrikai művésztől.A dél-afrikai festők és szobrászok a kontinens kulturális sokszínűségét tükrözve alakították át a híres Disney-hős gardróbját, amely egyébként fehér kesztyűből, piros rövidnadrágból és sárga cipőből áll.Mickey egér 1928. november 18-án debütált első, Willi, a gőzhajó című rajzfilmjében, amely még fekete-fehér volt.A Disney Africa tíz darab kétméteres Mickey egér-szobrot bocsátott a johannesburgi Art Eye galéria rendelkezésére. A galéria tulajdonosa elmondta: mivel Mickey egér a gyermekkor univerzális szimbóluma, természetesen érdekelte őket a felkérés, hogy afrikai értékekkel is felruházzák a figurát.A híres egérnek zulu öltözéket festett Phumzile Buthelezi, egy másik művész, Cassius Khumalo pedig az etiópiai Omo-völgyben élők arcmaszkját és testfestését alkalmazta, de olyan Mickey-szobor is készült, amelynek ruháján az afrikai állatok szőrének mintázata köszön vissza.A művészek egy héten át dolgoztak a galériában egymás mellett felállított szobrokon. A kész alkotásokat egy johannesburgi bevásárlóközpontban, majd Durbanben és Fokvárosban is kiállítják.Mickey egér olyan neves művészeket ihletett meg korábban, mint Diego Rivera vagy Damien Hirst, és Salvador Dalí is dolgozott együtt Walt Disneyvel. E. M. Foster angol és John Updike amerikai regényíró pedig esszét írt Mickey egérről.