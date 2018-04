A digitális készülékek éjszakai használata megzavarja a gyerekek alvási ciklusát

A digitális készülékek éjszakai használata rossz hatással van a gyerekek alvási szokásaira és károsítja mentális egészségüket - közölték ausztrál kutatók pénteken. Liz Bobos, az ausztrál főváros iskolaigazgatóit tömörítő egyesület (ACTPA) elnöke szerint a gyerekek úgy viselkednek, mintha "készülékvámpírok" lennének, akiknek összezavarodott az alvási ciklusa, és a tanítási napok nagy részét átalusszák.

Ágyba tesszük a gyerekeinket, mesét olvasunk nekik, jó éjszakát kívánunk, majd azt gondoljuk, csukva maradnak azok a szemek - de erre nincsen garancia.

- nyilatkozta Bobos pénteken az ABC televíziónak. Sarah Blunden, az alvással kapcsolatos ismeretterjesztéssel foglalkozó ausztrál központ (Australian Centre for Education in Sleep) igazgatójának elmondása szerint a mobileszközök által kibocsátott kék fény késlelteti a melatonin, az alvás szabályozásáért felelős hormon termelését és megzavarja a test úgynevezett cirkadián, vagyis 24 órás ritmusát, amely szabályozza az alvási ciklust is.

Mivel a cirkadián órának van egy kifutási ideje, ha később fekszünk le, később leszünk éberek. Ha valami miatt meg van zavarodva a cirkadián ritmusod, késik, és ráadásul minden nap változik, sokkal hajlamosabb vagy az érzelmi labilitásra, a depresszióra vagy depressziós és szorongásos hullámokra.

- fejtette ki a szakértő. Bobos kiemelte: az iskoláknak és a szülőknek biztosítaniuk kell, hogy a gyerekek megfelelően alkalmazzák a technológiákat.

Az iskoláknak nagy szerepük van abban, hogy megtanítsák a gyerekeket arra, hogyan teremthetnek egyensúlyt az életükben.

- mondta.