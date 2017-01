A Föld lapos: többen hiszik ezt, mint gondolná

Magyarországon is vannak követői az eszmének. A hazai oltásellenes mozgalom egyik közismert figurája szerint a kötelező védőoltások betegségeket okoznak. Ő a vezéralakja egy Facebookon szerveződő, már több száz hívet számláló társaságnak, amely állítja: vissza kell térni az ókorban és középkorban uralkodó világképhez. Eszerint bolygónk lapos képződmény - írja a BorsOnline A mozgalmat egy Samuel Rowbotham nevű angol feltaláló indította 1849-ben, aki a Biblia szó szerinti értelmezéséből vezette le, hogy a Föld nem gömb (pontosabban: geoid) alakú. Szerinte lapos világunk középpontjában az Északi-sark van, az óceánok kifolyását a bolygó szélein pedig egy körbefutó jégfal akadályozza meg.A Földet felülről egy gigantikus, áttetsző búra borítja be, arra vannak felaggatva az égitestek. Az elmélet amerikai hívei között van Tila Tequila valóságshow-sztár és a B.o.B (Bobby Ray Simmons Jr.) nevű rapper. Mivel a laposföld-hívők élharcosát nem tudtuk elérni, be kell érnünk a közösségi oldalon folytatott színvonalas vitáikkal, eszmefuttatásaikkal. Ellenfeleiket „gömbösöknek" nevezik.

FŐ ÉRVEK



Ha a Föld gömb alakú lenne, akkor az egyenesen haladó repülőgépek kiszállnának az űrbe.



A folyók nem folyhatnak felfelé egy gömbön, pedig a térkép szerint a Nílus felfelé, azaz észak felé folyik.



A búrát még azért nem látta senki, mert a széléhez érve a repülőket rakétákkal lelövik a hazugságot kitaláló háttérhatalom katonái.



A vasúti síneket egyenesre gyártják, pedig ha a Föld gömb alakú, akkor görbére kellene.