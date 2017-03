A professzor tehetett róla, hogy az interjúját a gyerekei híressé tudták tették

A mára leghíresebb koreai szakértő vált, Robert Kelly és neje, Kim Jung-A először szólalt meg a BBC-nek adott legviccesebb interjújával kapcsolatban - írja a borsonline.hu . Mint ismert, a szakértő éppen Skype-on nyilatkozott a hírcsatornának, amikor először lánya, majd fia - az utóbbi egy bébikomppal - megjelent a dolgozószobájában, majd pár másodperccel később neje is becsúszott a képbe, hogy kivigye a kicsiket a szobából.A videót felkapták a világon szinte mindenhol, hiszen nemcsak nagyon vicces volt, de több más miatt is lehetett róla beszélni.Mint Kelly elmondta, neje a nappaliban épp rögzíteni akarta, ahogy nyilatkozik, amikor a lánya felfokozott érzelmi állapotban - vidáman, mert előző nap születésnapot ünnepeltek - táncolva megjelent a dolgozószobájában. Őt követte öccse - mint általában -. “Amint a lányom kinyitotta az ajtót, láttam a képernyőn, hogy bejött. Azt hittem, szűkebbre veszik a kamera látószögét, de amikor a fiam is megjelent, akkor már tudtam, hogy nem, és ennek lőttek" - mesélte a professzor.“Ő általában bezárja az ajtót, de most nem tette meg. Amikor megláttam, hogy nyitva van és a gyerekek sehol, tudtam, hogy káosz lehet bent" - mesélte az asszony a The Wall Street Journalnak. A videót eddig több mint 84 millióan nézték meg. A BBC az interjú után 15 perccel engedélyt kért a családtól, hogy kirakja a netre a felvételt, és sikerült is meggyőzni őket, habár tartottak tőle, hogy kinevetik őket az emberek a történtek miatt.Kellynek másnap már a telefonját repülési módra kellett állítania annyi értesítést kapott a Twitteren és a Facebookon. A szakértő azt mondja, pozitív visszajelzéseket kapott a legtöbb embertől.