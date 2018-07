A Tankcsapda tagjaival nyitott Campus Fesztivál

19 programhelyszín, 18 közérdekű helyszín, 30 attrakciós pont, tehát összesen közel 70 helyszínnel készülnek a szervezők, hogy megvalósuljon minden idők legkomfortosabb és modernebb debreceni fesztiválja.A Campus Fesztivált évek óta a legkomfortosabb, legtisztább és infrastrukturálisan a legfejlettebb hazai fesztiválnak tartják számon. Emellett azonban kiemelkedően nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők a biztonságra is."A Campus Fesztivál az ország egyik legbiztonságosabb fesztiválja és a város minden lehetőséget és segítséget megad ahhoz, hogy a fesztiválozók is ezt érezzék" – jelentette ki Dr. Széles Diána alpolgármester.Három éve kezdte el a Debreceni Önkormányzat támogatni civilszervezetekkel közösen azt az egyedülálló kezdeményezést, ami ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt. Ha valaki kicsit megfárad a fesztiválon és nem bír hazamenni, akkor olyan helyet biztosítanak számára, ahol megpihenhet. A Campus Fesztiválon harmadik éve állítanak olyan sátrat, ami lehetőséget nyújt fesztiválozóknak, hogy erőt meríthessenek a további bulizáshoz vagy hazamenetelhez.Miklósvölgyi Péter, a Campus Fesztivál igazgatója hozzátette, hogy óriási hangsúlyt fektetnek a fesztivál biztonságára. Amióta a rendezvénytartási törvény életbe lépett, vannak egyértelmű kötelezettségei a fesztiválnak is, amit az illetékes hatóságokkal együtt évek óta betartanak."Azt lehet látni, hogy a vendégek is vigyáznak és jobban figyelnek egymásra, gondosabbak, mint más fesztiválokon. Ezenkívül több száz biztonsági ember és több ezer dolgozó is résen van: veszélyes helyzetben segítenek másoknak, akkor is, ha rosszullétről van szó vagy, ha akár csak pihenő pozícióban látnak valakit" – tudtuk meg az igazgatótól. Majd hangsúlyozta, hogy "a kábítószerrel szembeni toleranciánk természetesen nulla." Ezt próbálják azzal is erősíteni, hogy a rendőrséggel együttműködve figyelemmel kísérik a fesztivált. Elmondása szerint az előző években nem tapasztaltak elharapózott kábítószerfogyasztást a fesztivál területén.Fessük közösen színesre a Campust! – így szólt a Debrecen 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programiroda felhívása, amely arra buzdított mindenkit, hogy a nyitás előtt az Aquaticum-CampusFeszt nevű villamosmegállótól, a fesztivál új főbejáratáig színes, környezettudatos festékekkel lehetetett a Programiroda arculatában is megtalálható nyilakat festeni. A felhíváshoz csatlakoztak a Tankcsapda zenészei is, akik ezzel az akciójukkal egyben megnyitották a 2018-as fesztivált. A Lukács 50 programmal érkező zenekar pénteken lép fel szülővárosában."A kihívás nagy, hiszen a Tankcsapdától mindenhol jó koncertet várnak az emberek, Debrecen ilyen szempontból még inkább megfejeli ezt, így aztán ez nekünk is egyfajta plusz inspiráció, egy motiváció, azt illetően, hogy a lehető legjobban csináljuk" – nyilatkozta a zenekar.Ahogy arról már korábban is hírt adtunk, a fesztivál főbejárata idén az Ady Endre úton, az Állatkert bejáratához közel lesz. A bejárat áttelepítésével együtt nő a fesztivál befogadóképessége is, nagyjából 20 százalékkal. A programhelyszínek száma is változott: immár 19 helyen lesznek élvezhetők a koncertek, előadások.A megújuló terek és terület mellett a program is nagyon erősre sikerült idén: első alkalommal érkezik Magyarországra AKON, de óriási érdeklődés várható majd a Scooter, a Sigma, R3HAB vagy az amerikai Ignite fellépése kapcsán is. A holland MY BABY Budapesten már bizonyított, most első hazai vidéki fellépésükre készülnek. A magyar vonal talán még ennél is grandiózusabb lesz: tripla születésnapi nagykoncert várható: szerdán Lovasi András hozza el a tavaly bemutatott Lovasi 50 programját, ami egyszerre lesz Kispál és a Borz és Kiscsillag koncert is a szólódalok előadása mellett. Pénteken a Tankcsapda mutatja be Lukács Félévszázad nevű programját, szombaton pedig Ákos 50 turné is eljut Debrecenbe. A nagy ünneplések mellett természetesen jelen lesznek az ország kedvencei is a Kowalsky meg a Vega, Majka & Curtis, a Punnany Massif, a Margaret Island és a Halott Pénz személyében.Nem csak zenében lesz erős a 2018-as Campus. Látványos kísérletekkel, különleges programokkal és színes előadásokkal készül a Debreceni Egyetem. A legokosabb fesztiválhelyszín, az "Egyetem Tér" a főbejárat közelében, több mint ezer négyzetméteren, ligetes területen várja a látogatókat. A tavalyi évhez hasonlóan kitelepül a Csokonai Színház, ami színházi programmal, sanzon, operett válogatással, jazz programokkal készül a színházi sátorban. Lesz egy nagyon komplex játszóliget is, a Campus kópé, ahol rengeteg játék, artisták, zsonglőriskola, bábszínházi előadások, interaktív tudományos játékok, óriástársasjáték, kézművessátor és szimulátorok is lesznek. Természetesen irodalmi és mozi program is lesz a Nagyerdei Víztorony aljában: a kulter.hu szerkesztősége állított össze egy könnyed és nagyon izgalmas beszélgetős, felolvasós, slammelős irodalmi programot, esténként pedig 3-3 mozifilm vetítésére kerül majd sor.A fesztivál részletes programja megtalálható az applikációban és a weboldalon itt: