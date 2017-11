Amerikai Zenei Díjak: Bruno Mars lett az év művésze, Diana Ross életműdíjat kapott - fotók

Az American Music Awards-gála további díjazottjai között szerepelt Niall Horan, a One Direction korábbi énekese, aki az év új művésze lett, továbbá a Despacito triója. A Puerto Ricó-i Luis Fonsi, Justin Bieber és Daddy Yankee ugyanis az év legjobb közös munkájáért járó díjat szerezte meg a hatalmas világsikerrel.A rajongók szavazatai nyomán kiosztott díjak köré szervezett műsor legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott, amikor Pink és Kelly Clarkson elénekelte az REM Everybody Hurts című számát az Egyesült Államokban a közelmúltban hatalmas pusztítást okozó hurrikánok és erdőtüzek áldozatai és a mentésben résztvevők tiszteletére.Pink később egy légi akrobatikus előadással nyűgözte a közönséget, miközben a Beautiful Trauma című számot énekelte.Lady Gaga, aki a kedvenc pop/rock énekesnő díját kapta, az estén a The Cure című dalt küldte turnéja washingtoni állomásáról a nézőknek.A Motown lemezkiadó szupersztárját, Diana Rosst videoüzenetben Barack és Michelle Obama, valamint Taylor Swift is üdvözölte életműdíja alkalmából. Az énekesnő több nagy slágerét is előadta, köztük az Iím Coming Out és a Take Me Higher című számot.A 73 éves Ross családja körében meghatottan vette át az American Music Awards elismerését a gála színpadán.Viola Davis színésznő a Több mint testőr című film bemutatásának 25. évfordulója alkalmából a 2012-ben elhunyt Whitney Houston emlékét idézte fel, Christina Aguilera pedig a produkció közkedvelt betétszámait adta elő.A fellépők között volt Selena Gomez és Demi Lovato is, utóbbi a virginiai képviselő, Danica Roem társaságában érkezett. A közelmúltban megválasztott Roem az első transznemű, akit egy állami törvényhozásban képviselővé választottak.A közönség zajos tetszéssel fogadta a BTS dél-koreai fiúbandát, amely a DNA című számával aratott sikert a neonfényben úszó színpadon.A Linkin Park, amelynek frontembere, Chester Bennington nyáron vetett véget életének, a legjobb alternatívrock-előadó díját kapta. Az együttes Benningtonnak, "emlékének, tehetségének, humorának és örömének" ajánlotta az elismerést.