Az internet világnapján utánajártunk, mi történt az első magyar netes hírességgel

"Jómunkásember", az „ojjektum", „a vízbül veszi ki a zokszigént", „nem… igen… az ellen nem véd", „kéremkapcsojjaki", „Teccikérteni?" - ugye hallották párszor?



A legutóbbi hír az ojjektumról, hogy eladósorba került: januárban szellőztette meg a remek hírt a 444.hu. A polgármester szerint a mai napig vannak látogatói a „komplexumnak", lát lehetőséget a turisztikai célú hasznosításban.

1989-ben készült Kocsordon, és 2002-ben került fel az internetre a filmrészlet, amelyen a láthatóan illuminált Szalacsi Sándort interjúvolják egy bizonyos bunker ügyében. Atombunkert épített ugyanis a kertjében egy helyi lakos, Fogarasi Árpád - a nem mindennapi sztoriról forgatott riportot, és kérdezte a falusiakat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluban Bogdányi Ferenc.Az amatőr film részletét jó eséllyel mindenki ismeri, aki akkoriban internetezett: Szalacsi több szófordulata is szállóigévé vált.Amikor a felvétel körbejárta a magyar nyelvű internetet, Szalacsi Sándor egyébként már nem volt szabadlábon. "Túlzott önvédelemből" megölte a feleségét, miután szabadult, eladta a házát és erősen inni kezdett, végül - ezt a wikipédia írja, ahol természetesen saját szócikket kapott - rajongói segítségével került be egy nyíregyházi szeretetotthonba. 2010-ben az index olvasói gyűjtöttek számára össze egy nagyobb összeget, amelyből elektromos kerekesszéket vásárolt, és talán még Fogarasi Árpádnak is jutott belőle. A nukleáris katasztrófára alaposan felkészülő kocsordi polgárt ugyanis elhagyta a felesége, gyerekeit nem láthatta, és pénz híján az atombunkert sem tudta befejezni, pedig hát sosem lehet tudni.Időről időre felkeresi valamelyik újság vagy tévécsatorna, legutóbb 2014-ben járt nála az RTL Klub . A beszélgetésből kiderült, hogy az akkor 63 éves, növénytermesztő-gépész végzettségű Sándor a híressé vált felvétel körülményeire egyáltalán nem emlékszik és Árpáddal sem tartják a kapcsolatot. A legendás svájci sapkája sem volt már meg akkor, és soha nem gondolta volna, hogy mai napig ennyien rajonganak érte.Aztán ha tényleg atomot dobnak Szabolcsra, majd nem férnek be a bunkerbe a turistáktól!