Berúgta Alsóörs ajtaját a motoros brigád - Dübörög az Open Road Fest

Szerdán kora délutánra több száz motoros szállta meg az alsóörsi kempinget, ezzel hivatalosan is elindítva a 19. Open Road Festet. A legszerencsésebbek már első nap elvihették egy rövid túrára a legújabb Harley-Davidson modelleket, a kemping hamar élettel telt meg, 17 órától pedig a koncertek vették át a főszerepet.Hatalmas várakozás előzte meg a legnagyobb hazai zenei és motoros fesztivált. A visszajáró vendégek már hetek óta tűkön ülve várták a nyitás napját, fényesítették a fém fenevadakat és hegyezték a metálvillákat, de szép számmal érkeztek új arcok, sőt az egészen fiatal generáció is képviseltette magát.Néhányan már első nap elköthették a Harley legújabb modelljeit, amelyekkel tettek is egy rövid túrát - csütörtöktől vasárnapig ez a lehetőség bárki előtt nyitva áll.A kora esti programokért a Session Led Zeppelin, Divided, az Elvis Presley Story és a Best of volt felelős, majd kezdetét vette a hajnalig tartó buli, ami meg sem áll vasárnap reggelig.A délben induló vezetett túrák, a Kids Race, a Gravity Academy extrémsport- és Erdős Csabi kaszkadőrbemutatója után csütörtökön is a hamisítatlan rock’n’roll veszi át a főszerepet, hiszen érkezik a Tankcsapda, a német The New Roses és a Dorothy, de velünk lesz a Paddy & the Rats is.Továbbra is zajlik a Nyerj egy Harley-t! játék, amely során bárkinek lehetősége van arra, hogy szerencsés gazdája legyen egy vadonatúj Harley-Davidsonnak, sőt a helyszínen kihelyezett standoknak köszönhetően az esélyek is növelhetők. A játék szombatig tart – nem késő csatlakozni!Mindegy mivel érkezel, lehet, egy Harley-val távozol.