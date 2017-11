Borbély Alexandra: Sokkal izgatóbb egy leheletnyi sejtetés, mint mindent megmutatni

Fotó: Marie Claire / Dombóvári Judit

„Amikor pár évvel ezelőtt lehetőséget kaptam arra, hogy kifutóra léphessek a Marie Claire Fashion Daysen, emlékszem, egy olyan erő költözött belém, amit addig még sosem éreztem. Teljesen más érzés volt, mint a színpad. Elöntött az adrenalin, és még vagy ötször egymás után végigmentem volna a kifutón, annyira élveztem minden pillanatát. Csak én voltam ott, minden tekintet rám és a ruhámra szegeződött. Akkor egy elegáns feketét viseltem, ami nagyon én vagyok, de a sárgát, a türkizkéket, a zöldet is teljesen a magaménak érzem. Egyedül a piros az, ami nem áll jól és ezt kicsit bánom" – mesél a színésznő.Szandra nagyon szereti, ha egy ruha egyszerű, de van benne egy kis vagányság, valami trükk, ami megbolondítja, még izgalmasabbá teszi. A színésznő nyitott az új megoldásokra, például két össze nem illő mintát is szívesen párosít, ha abból valami ízléses összeállítás születik.„Bogi kollekciója egyszerűen lenyűgöz, finom, nőies, letisztult, nem erőszakos vagy hivalkodó. Azt szeretem benne a legjobban, hogy ellene megy korunk elvárásainak és mer visszafogott lenni. Sokkal többet ér szerintem egy leheletnyi finomság, sejtetés, mint mindent megmutatni. Egy film jutott erről eszembe, ahol a hölgy csak a bokáját villantja meg a ruha alatt és ez mennyire szexi. Szeretném, ha vissza tudnánk térni ehhez a bájhoz, mert ez sokkal izgatóbb és a férfiaknak is bejön" – mosolyog Szandra.Bódis Boglárka számára a legfontosabb, hogy minden kollekciójának története legyen. A Marie Claire Fashion Days kifutójára vidám, könnyed outfitekkel érkezik, amit a zeneválasztás is csak erősít.

„Az új Elysian kollekció egy igazi örömutazás. Nagyon közel állnak hozzám az 1920-as, 1930-as évek és találtam egy divatfotót, amelyen egy fürdőruhás nő látható, aki egyből megihletett. Mindig is izgalmasnak találtam a korszak fürdőruhadivatját, ezt gondoltam tovább az idei kollekciómban. Elképzeltem egy hölgyet, aki a ’20-as években megérkezik egy üdülőhelyre és belegondoltam, milyen ruhatárra lenne szüksége, amikor fürdőzni, teniszezni, partizni vagy épp sétálni megy. Mindezt persze 21. századi szemmel és anyaghasználattal valósítottam meg. Mészáros Lúcia grafikussal kidolgoztunk egy finom rajzolatú, egyedi tervezésű mintát, amelyen a szitakötő és a tavirózsa gyökérzete látszik, és ezt kombináltuk össze a szettekkel. Színekben a törtfehér, pasztellzöld, egy kevés fekete és a sárga árnyalatai dominálnak, stílusában teljesen az Elysian világát tükrözi: az egyszerűség találkozik egy leheletnyi titokkal" – mesél az új kollekcióról Bódis Boglárka, az Elysian márka megalkotója.„Szandrát először a Testről és lélekről című filmben láttam Máriaként és egyből éreztem, hogy valami össze fog kötni minket. Azóta többször megnéztem a filmet, a mai napig óriási hatással van rám. Amikor megkérdezték, hogy kit szeretnék modellemnek, azonnal tudtam, hogy Szandra a legjobb választás. Nagyon boldog voltam, amikor igent mondott, nemcsak azért, mert gyönyörű és csinos, hanem azért is, mert rendkívül közel áll hozzám az a kép, amit a saját szakmájában megmutat magából. Szandrával könnyű dolgom volt, ugyanis egyből megfogta egy ruhámat, első látásra beleszeretett a szabásába. Az maradjon titok, hogy pontosan milyen is ez a darab, de egy biztos, nagyon nőies, jellegzetes Elysian ruha, amely gyönyörűen kihangsúlyozza Szandra alakját, és az elmaradhatatlan apró titok ebben az outfitben is visszaköszön majd" – mondja sejtelmesen a tervező.