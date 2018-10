Budapesti hangulatot idéző kultúrbár nyílik Párizsban

Budapesti hangulatot idéző, kulturális programokat és egészséges ételeket kínáló bár nyílik a hétvégén Párizsban. A megnyitó alkalmából pénteken, szombaton és vasárnap ingyenes koncertekkel, kiállításokkal, magyar és francia ínyencségekkel várják az érdeklődőket.



A Bogibar nevű bárt Pálosi Boglárka kulturális menedzser hozta létre a francia főváros XVII. kerületében, a Montmartre negyed közelében. Célja, hogy a párizsiak beszélgetős törzshelyévé válva a turisták számára is vonzó kulturális tér alakuljon itt ki, ahol francia és magyar művészek is rendszeresen fellépnek majd.



A kultúrbárban háromhetente nyílnak majd új kiállítások, Café Filo címen társadalmi témákról rendeznek beszélgetéseket, kéthetente humoristákat látnak vendégül, havonta egyszer pedig könnyűzenei koncertekkel várják az érdeklődőket.



A háromnapos nyitó rendezvényen Virgine Kypriotis francia illusztrátor munkáiból látható válogatás, de a közeljövőben láthatja a párizsi közönség Kacsó Fugecu festőművész és Breznay Alexandra fotóművész tárlatát is - mondta az MTI-nek Pálosi Boglárka, aki a zenei fellépők közül Tolcsvay Csaba DJ-t említette. Mint hozzátette, számos magyar zenekarról folyik az egyeztetés az együttműködő Párizsi Magyar Intézettel, és a nyitóhétvégén fellépő valamennyi francia együttesben játszanak ott élő magyarok.



A nyitónapok vendégséfje Horváth Susa, a Susa in the kitchen blog szerzője lesz, a desszerteket és a hideg ételeket szintén egy magyar gasztroblogger, a Párizsban élő Obermayer Anita készíti.



Az éjfélig nyitva tartó "café-resto-bar" francia és magyar hideg-meleg ételeket kínál, az étlapon gluténmentes, vegetáriánus és vegán ételek, cukormentes desszertek, biokávé és bioteák is szerepelnek, de gulyásleves és szójatöltelékkel készült hortobágyi palacsinta is rendelhető.



"A márványasztalok a régi budapesti kávéházakat, az elegánsan kialakított belső térben a belső dizájn egy falon a berlini romkocsmák világát idézi. Olyan lazán elegáns, barátságos helyet próbáltam létrehozni, ahol mindenki jól érezheti magát" - mondta Pálosi Boglárka.



A kulturális menedzser szerint nem kifejezetten magyar hely lesz a Bogibar, inkább európai. "Mindjárt a bejáratnál ez olvasható: Culture, art, amour (kultúra, művészet és szeretet), mert szerintem pont ennyi kell egy jobb világhoz" - mondta Pálosi Boglárka, aki Párizsban szerzett mesterdiplomát európai kultúrpolitika és kultúrmenedzsment szakon, dolgozott a Sziget fesztivál stábjában, a Gödör Klub programszervezőjeként, a 2011-es magyar EU-elnökség ünnepi programjain, az Európai Bizottság budapesti képviseletének kulturális programjain, Berlinben a Badehaus Szimpla Musiksalon munkatársaként és a londoni Secret Productions fesztiválszervezőjeként is.



Mint elárulta, a szíve mindig visszahúzta a francia fővárosba, a párizsi bár megnyitásával franciaországi diákkorának nagy álmát valósította meg, ahol az elmúlt tíz évben szerzett kulturális programszervező tapasztalatait is hasznosítani tudja.