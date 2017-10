Csaknem negyven nő vádolja szexuális zaklatással James Toback filmrendezőt

James Tobacket csaknem negyven nő vádolja szexuális zaklatással. Forrás: nydailynews.com

A ma 72 éves Toback évtizedeken át folytatta üzelmeit - derül ki a cikkből. A nők szerint a rendezőnek szokása volt, hogy Manhattan utcáin portyázott vonzó fiatal nőket keresve, akik előtt aztán megcsillantotta a színésznői karriert. Az interjúként vagy elbeszélgetésként beígért találkozók azonban, amelyek szállodai szobában, filmes lakókocsiban vagy nyilvános parkban történtek, hamar "szexuális fordulatot vettek". A rendező azzal hencegett frissen felszedett partnereinek, hogy milyen nagy hírességeket sikerült ágyba vinnie, és közben szexuális szokásairól is kifaggatta őket, egyesek előtt önkielégítést végzett.

A cikk szerint a rendezőnek tulajdonított zaklatások idején egyetlen érintett sem fordult a hatóságokhoz. A ma 72 éves filmes visszautasít minden vádat. Azt mondta a Los Angeles Timesnek, hogy soha nem találkozott ezekkel a nőkkel, vagy ha mégis, legfeljebb öt percig. Állítása szerint az elmúlt 22 évben "biológiailag sem lett volna képes" elkövetni a terhére rótt cselekményeket, mert cukor- és szívbetegségben szenved, amelyekre gyógyszereket szed.Toback főbb munkái közé tartozik az önéletrajzi ihletésű Nővadász (1987), a Mike Tyson bokszolóról szóló 2008-as dokumentumfilmje, a Tyson, a Fekete-fehér című 1999-es filmdráma Robert Downey jr.-ral és Jared Letóval a főszerepben, az Elcsábítva és elhagyatva (2013), a Bugsy (1991) című gengszterfilm forgatókönyvéért Oscar-díjra jelölték. Legújabb filmjét, a The Private Life of a Modern Woman (2017) című filmdrámát a velencei filmfesztiválon is bemutatták.