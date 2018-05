Cukiság: csupán maroknyi a debreceni állatkert újszülött majmocskája

Gondozói nevelik a debreceni állatkert legifjabb lakóját, a két héttel ezelőtt, 184 grammal született kapucinusmajmot - közölte az állatkert igazgatója pénteken sajtótájékoztatón.Nagy Gergely Sándor elmondta: a fiatal nőstény, Csofika első kölykének nevelését az anya tapasztalatlansága miatt kellett átvállalnia a gondozóknak.A maroknyi kismajom ellátása szinte ugyanolyan gondoskodást igényel, mint az újszülött csecsemőké - mondta az igazgató.Az MTI érdeklődésére kiemelte: eddig nyolc kapucinusmajom élt a debreceni állatkertben, a kis jövevény a kilencedik. 2016-ban két hím kismajom született, őket a szüleik nevelték fel.Hozzátette: mintegy fél évig tart majd a kis kapucinusmajom gondozói nevelése, utána kezdik majd fokozatosan elfogadtatni őt a szülői csoporttal.Az újszülött is hím, a névadásra várják az ötleteket gyereknapon is, amikor testközelből is megismerhetik az újszülöttet a látogatók - jelezte Nagy Gergely Sándor.