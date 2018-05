Díszdoktor lett Sting - Dallal köszönte meg a címet - Videó

Díszdoktori címet adományozott a providence-i székhelyű Brown Egyetem a brit zenésznek, Stingnek.A Rhode Island-i egyetem, amely a legjobb amerikai egyetemek közé tartozik, vasárnap ünnepelte 250. évfordulóját. A jubileum alkalmából több díszdoktori címet is átadtak, mások mellett J. Michael Kosterlitz Nobel-díjas fizikus is megkapta az elismerést.Sting a hetvenes években indult Police brit rockbandával futott be. A sztár zenei pályafutása mellett elkötelezett környezetvédő. Társalapítója volt a világ esőerdőinek védelmében létrehozott Rainforest Found szervezetnek.