Dzsesszünnep lesz október 15-én a MOMKultban

Igazi dzsesszünnep lesz október 15-én a MOM Kulturális Központban. Az 50. születésnapját ünneplő zongorista, ifj. Szakcsi Lakatos Béla meghívására a műfaj hazai élvonala lép színpadra, idősebbek és fiatalabbak, különböző formációk vegyesen.



"Apám, Szakcsi Lakatos Béla engem és az öcsémet, Robit sem próbált meg soha irányítani, még azt sem erőltette, hogy zenéljünk. Persze ő egész nap zongorázott otthon, szóltak a lemezek, és ez nagyon megtetszett nekünk" - mondta ifj. Szakcsi Lakatos Béla az MTI-nek.



Szakcsi Jr. édesapja nyomdokain haladva, immár évtizedek óta a magyarországi dzsesszélet egyik legkiemelkedőbb zongoristája, aki a bebop gyökereiből táplálkozik. Gyerekként tíz évig tanult klasszikus zongorát, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba járt, miközben már tiniként dzsesszt játszott az éjszakában idősebb zenészek mellett. A nyolcvanas évek végétől olyan zenészek között találta magát, mint Tomsics Rudolf, Kőszegi Imre és Pecek Lakatos Géza.



"Már fiatalon foglalkoztatott a dzsessz története, ezért meglehetősen beleástam magam a témába. Fontosnak tartom a tradíciókat, ha egy produkción nem érezzük, miből táplálkozik, akkor a jellegét veszíti el. Szerintem a dzsesszben is úgy kellene lennie, mint a klasszikus zenében, amely elképzelhetetlen Mozart, Beethoven vagy Bach nélkül. Mintha a dzsesszben a hagyományokat időnként félreraknák, ami helytelen" - fogalmazott a zongorista.



Az október 15-i koncerten a MOMKultban a hazai dzsessz három generációja képviselteti magát. Színpadra lép a zongorista tizenegy éve működő saját formációja, a Szakcsi Jr. Trió a bőgős Lakatos Pecek Krisztiánnal és a dobos Balázs Elemérrel, de az est folyamán játszani fog mások mellett Berkes Balázs, Csík Gusztáv, Szakcsi Lakatos Béla, László Attila, Kőszegi Imre, Joan Faulkner, Oláh Kálmán, Egri János, Fekete-Kovács Kornél, Winand Gábor, Barcza Horváth József, Szőke Nikoletta, Szakcsi Lakatos Róbert, Balázs József, Oláh Tzumo Árpád, Horváth Plútó József, Emilio, Tony Snétberger, Orbán György, Oláh Krisztián és Tálas Áron is.



"Nem akartam semmilyen összegzést ezen a koncerten, és nem állítottam össze számlistát sem. Csak aznap dől el, mit játszik a sok formáció, amelyek persze azonos stílusú zenészekből fognak állni és ez sok mindent meghatároz. Ettől eltekintve minden fellépő szabad kezet kap, nem lesz próba sem, csak egy soundcheck a koncert délutánján" - fejtette ki Szakcsi Jr., aki a zenélés mellett a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központban és a budapesti Vienna Konservatoriumban is tanít.



A kerek jubileumot ünneplő zongorista a MOMKultban saját triója mellett még egy részben fog szerepelni, amikor formációja kiegészül Zana Zoltán szaxofonossal és Fekete-Kovács Kornél trombitással. "Az est többi részében a barátaim fognak játszani, én meg nézem őket. Minden formációra olyan hét-nyolc perc jut, mindenki egy számot fog előadni" - mondta a zenész.



Mint felidézte, pályája elején, 1989-től meghatározó volt számára a fúziós zenét játszó Új Rákfogó, amelyben hozzá hasonló akkori fiatal tehetségek, a billentyűs Oláh Kálmán, a bőgős Torma Rudolf, a dobos Balázs Elemér, az ütőhangszeres Müller György és a szaxofonos Nagy József játszott. 1994-ben csatlakozott a Babos Bandhez (Babos Gyula - gitár; Szappanos György - basszusgitár; Borlai Gergő - dob).



"A Babos Band nagyon fontos szakasza volt az életemnek. Akkoriban mentális problémáim voltak, pánikbetegségben szenvedtem, és ha akkor Babos Gyuszi nem segít nekem, nem tudom, mi történt volna. Egyenesen Katona Klári kísérőzenekarába kerültem, igényes popzenét játszottunk az ország akkori egyik legnépszerűbb énekesnőjével és jól éreztem magam" - mondta ifj. Szakcsi Lakatos Béla.



A zongorista világsztárokkal is zenélt együtt, közöttük volt Jack DeJohnette, Miles Davis egykori legendás dobosa, illetve John Patitucci, a műfaj egyik legjobb bőgőse. Szakcsi Jr. felidézte, hogy DeJohnette 2002 májusában a Bartók Rádióban rendezett tehetségkutató versenyre jött el zsűrielnöknek. A Jazz Garden nevű helyen az idősebb Szakcsi lépett fel akkor este, utána hajnalig jammeltek a dobossal, Szakcsi Lakatos Róbert és az unokatestvér Oláh Kálmán is velük játszott.



"Jack azt mondta, csinálna egy lemezt velünk, a Szakcsi Generationnel. Rá egy évre a tehetségkutatón bőgőverseny volt, arra John Patitucci jött el Pestre, akkor vettük fel az albumot négy zongoristával. Volt néhány koncertünk is együtt, csodálatos élmény volt" - tette hozzá.