Egy helyen a 2018-as Oscar-jelöltek

Guillermo del Toro A víz érintése című filmje esélyes a legtöbb, 13 kategóriában az Oscar-díjra, amelynek jelöltjeit kedden jelentette be az amerikai filmakadémia Los Angelesben. A legjobb film kategóriában 9 film versenghet az Oscar-szoborért, köztük a Lady Bird, amelynek rendezője, Greta Gerwig az ötödik nő, aki a legjobb rendező kategóriában jelölt lett. A Mudbound operatőre, Rachel Morrison ugyancsak történelmet írhat, ő az első női operatőr, akit Oscarra jelöltek. A legjobb film Oscar-mezőnyébe A víz érintése és a Lady Bird mellett a Három óriásplakát Ebbing határában című thriller, a Tűnj el! című horror, Stephen Spielberg A Pentagon titkai című filmje, A legsötétebb óra, a Dunkirk című második világháborús dráma, valamint a Szólíts a neveden! és a Fantomszál jutott be. Az idei Ocar-gálán pedig ismét drukkolhatunk magyar jelöltnek, a legjobb idegennyelvű film kategóriájában ​ jelölték Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét.A szépség és a szörnyeteg (Beauty and the Beast)Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049)A legsötétebb óra (Darkest Hour)DunkirkA víz érintése (The Shape of Water)Szárnyas fejvadász (Blade Runner 2049)A legsötétebb óra (Darkest Hour)DunkirkMudboundA víz érintése (The Shape of Water)A szépség és a szörnyeteg (Beauty and the Beast)A legsötétebb óra (Darkest Hour)Fantomszál (Phantom Thread)A víz érintése (The Shape of Water)Viktória királynő és Abdul (Victoria & Abdul)Nyomd, Bébi, nyomd! (Baby Driver)Szárnyas fejvadász (Blade Runner 2049)DunkirkA víz érintése (The Shape of Water)Star Wars: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi)Nyomd, Bébi, nyomd! (Baby Driver)Szárnyas fejvadász (Blade Runner 2049)DunkirkA víz érintése (The Shape of Water)Star Wars: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi)Dear BasketballGarden PartyLouNegative SpaceRevolting RhymesDeKalb ElementaryThe Eleven O'ClockMy Nephew EmmettThe Silent ChildWatu Wote / All of UsDunkirkFantomszál (Phantom Thread)A víz érintése (The Shape of Water)Star Wars: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi)Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049)A galaxis őrzői vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)Kong: Koponya-sziget (Kong: Skull Island)Star Wars: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi)A majmok bolygója: HÁború (War for the Planet of the Apes)Nyomd, bébi, nyomd! (Baby Driver)DunkirkÉn, Tonya (I, Tonya)A víz érintése (The Shape of Water)Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)A legsötétebb óra (Darkest Hour)Viktória királynő és Abdul (Victoria & Abdul)Az igazi csoda (Wonder)Mary J. Blige / MudboundAllison Janney / Én, Tonya (I, Tonya)Lesley Manville / Fantomszál (Phantom Thread)Laurie Metcalf / Lady BirdOctavia Spencer / A víz érintése (The Shape of Water)Willem Dafoe / Floridai álom (The Florida Project)Woody Harrelson / Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)Richard Jenkins / A víz érintése (The Shape of Water)Christopher Plummer / A világ összes pénze (All the Money in the World)Sam Rockwell / Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)A Fantastic Woman (Chile)The Insult (Lebanon)Loveless (Russia)Testről és lélekről (On Body and Soul) (Hungary)The Square (Sweden)Edith+EddieHeaven Is a Traffic Jam on the 405Heroin(e)Knife SkillsTraffic StopAbacus: Small Enough to JailFaces PlacesIcarusLast Man in AleppoStrong Island"Mighty River," Mudbound"Mystery of Love," Szólíts a neveden / Call Me By Your Name"Remember Me," Coco"Stand Up for Something," Marshall"The Greatest Showman," This Is MeBébi úr (The Boss Baby)A kenyérkereső (The Breadwinner)CocoFerdinánd (Ferdinand)Loving VincentSzólíts a neveden (Call Me By Your Name)A katasztrófaművész / The Disaster ArtistLogan - Farkas (Logan)Elit játszma (Molly's Game)MudboundRögtönzött szerelem (The Big Sick)Tűnj el! (Get Out)Lady BirdA víz érintése (The Shape of Water)Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)Timothée Chalamet / Szólíts a neveden (Call Me By Your Name)Daniel Day-Lewis / Fantomszál (Phantom Thread)Daniel Kaluuya / Tűnj el! (Get Out)Gary Oldman / A legsötétebb óra (Darkest Hour)Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.Sally Hawkins / A víz érintése (The Shape of Water)Francis McDormand / Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)Margot Robbie / Én, Tonya (I, Tonya)Saoirse Ronan, Lady BirdMeryl Streep / A Pentagon titkai (The Post)Christopher Nolan / DunkirkJordan Peele / Tűnj el! (Get Out)Greta Gerwig / Lady BirdPaul Thomas Anderson / Fantomszál (Phantom Thread)Guillermo del Toro / A víz érintése (The Shape of Water)Szólíts a neveden (Call Me By Your Name)A legsötétebb óra (Darkest Hour)DunkirkTűnj el! (Get Out)Lady BirdFantomszál (Phantom Thread)A Pentagon titkai (The Post)A víz érintése (The Shape of Water)Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)A 90. Oscar-gála házigazdája Jimmy Kimmel lesz március 4-én.