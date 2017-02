Elküldték a köztévétől a rákból felépült riportert

A közszolgálati televízió nézői biztosan észrevették már, hogy Nagy György eltűnt a tévé képernyőjéről. A legendás televíziós, akinek olyan ikonikus műsorok fűződnek a nevéhez, mint az Ablak, A Reggel, a Főtér vagy épp a Hol-mi?, már a nyugdíjasok táborát erősíti - írja a borsonline.hu A szerkesztő-riporter 45 és fél éven keresztül dolgozott a mé­diá­ban. Tavaly ősszel indultak a pletykák, miszerint a tévés munkájára nem tart tovább igényt a csatorna, majd a névjegyévé vált bajusza alatt mindig mosolygó Nagy egyszer csak valóban „nyugdíjas" lett.– Amióta nyugdíjas vagyok, háromszor annyit dolgozom. A Ridikül műsornak van egy Kultúrhistóriák című rovata, ahova hetente írok, dolgozom a következő történelmi regényemen, és ismét bekerült az életembe a rock. Régen a Viktória rockegyüttesben játszottam, újra megtaláltuk egymást a srácokkal, nevünk nincs, de zenélünk – me­sélt mindennapjairól Nagy, majd rákérdeztünk, önként vonult-e nyugdíjba? Halkan válaszolt.– Enyhe rásegítéssel. Úgy látom, ez most koncepció, Gundel Takács Gábor az utolsó a régiek közül, aki most lekapcsolja ott a villanyt. Új tévét építenek, megvan a saját koncepciójuk, ebbe a régi tévések nem férnek bele. Megértem, nincs ezzel semmi baj.Nagy György azonban nem szomorkodik, felesége, lánya és két unokája bearanyozza a napjait.A tévés 2012 októberében a békéscsabai kolbászfesztiválon járt, ahol tiszteletbeli zsűritagként többtucatnyi kolbászt kóstolt. Hazatérve nem múló gyomorpanaszokkal küzdött, ami miatt 2013 januárjában orvoshoz fordult. Tizennégy centiméter hosszú, rosszindulatú gyomordaganatot diagnosztizáltak nála. Eltávolították a gyomra jelentős részét, majd kemoterápiát kapott. Nagy azonban a munkáját nem adta fel, amint tudott, azonnal visszaállt dolgozni, talán ennek is köszönheti, hogy úgy tűnik, győzedelmeskedett a rákos megbetegedés fölött.