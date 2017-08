Engedélyezte egy nő válását az indiai bíróság, mert nem volt WC a házban

Válóokként ismerte el az otthoni vécé hiányát egy bíróság Indiában, ahol amúgy csak ritkán, családon belüli erőszak vagy kegyetlen bánásmód miatt engedélyezik a válást.A válást kimondó radzsasztániA bíró rámutatott, hogy Indiában vidéken a nőknek gyakran kínok közepette kell megvárniuk a sötétség beálltát, hogy kimehessenek a mezőre elvégezni a dolgukat. A bíró szégyennek és a kegyetlenkedés egyik formájának nevezte az otthoni illemhely hiányát.

Pénzt adunk cigarettára, alkoholra és mobiltelefonra, de nem vagyunk hajlandók illemhelyeket építeni családunk méltóságának védelmére!

- fakadt ki a bíró.Uttar Prades államban tavaly egy menyasszony megtagadta a boldogító igen kimondását, mivel jegyese nem volt hajlandó WC-t építeni leendő közös házukba. Egy másik nő idén június megtagadta a hazatérést mindaddig, amíg apósáék nem alakítanak ki vécét a házban.Az illemhely hiánya immár témája lett egy bollywoodi szatirikus szerelmesfilmnek is. A Toilet: Ek Prem Katha (Toalett: Egy szerelmi történet) című film férfi hőse fáradhatatlanul küzd illemhelyek építéséért a falujában, miután ifjú felesége elhagyja őt, mert nincs WC a házukban., 2014 óta létesült is 20 millió WC, a terv megvalósítása azonban akadélyokba ütközik, nemcsak a szegénység, hanem azon babona miatt is, mely szerint a házon belüli illemhelyek tisztátalanok.