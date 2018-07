Fabriciusz Gábor punkfilmjének tervét díjazták Karlovy Varyban

Fabricius Gábor Szex, Drót, Rock'n Roll című filmtervét díjazták a Karlovy Vary-i filmfesztivál szakmai programjában, a térség kiemelkedő filmterveit bemutató Eastern Promises című fórumon - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel szerdán.



Mint írták, Fabricius Gábor első mozifilmterve az 1980-as évek magyarországi punk zenei szcénájában játszódó dráma, az alkotók a forgatókönyvet január óta a filmalap támogatásával fejlesztik.



A Works in Development - Feature Launch címmel megrendezett, kedd este zárult fórumon a meghívott alkotók kilenc filmtervet mutattak be vezető nemzetközi szakembereknek és lehetséges koproducereknek. A kiválasztott projektek korábban a prágai székhelyű Midpoint filmtervfejlesztői programban vettek részt.



A szakmai zsűri a Legjobb vízió díjjal ismerte el a magyar filmterv látványvilágának és atmoszférájának különlegességét. A 10 ezer euró értékű díj a Litvániában megvalósuló Art Department Masterclass programban való részvétel.



Fabricius Gábor nemzetközi szakembergárdával közösen, rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is fejleszti a Szex, Drót, Rock'n Roll-t. A filmterv további producere Ferenczy Gábor, Muhi András és Havas Miklós.