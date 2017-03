Gianni és Debreczeni Zita egy síparadicsomban kel egybe

Novemberi eljegyzésük után, ezen a héten fog egybekelni Debreczeni Zita és Gianni Annoni. Az esküvő részleteit eddig titokban tartották, olyannyira, hogy még a csekély létszámú násznéppel is egy szerződést írattak alá. Most viszont kiderült, hogy háromezer méter magasan az Észak-olaszországi Dolomitokban fogják kimondani a boldogító igent. Persze mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk még akkor is, ha csak tízfős lesz a násznép - tudta meg a Bors A 36 éves fotós-modell és az étterem tulajdonos műsorvezető két éve jelentette be, hogy egy párt alkotnak, és egyáltalán nem zavarja őket az egy évtizedes korkülönbség, boldogok, hogy egymásra találtak.

A lap úgy tudja, hogy Zita már előbb elutazott a festői Val Gardenába a koszorúslá­nyaival, köztük az unokatestvérével, Dórival, hogy a nagy nap előtt egy kis időt együtt tölthessenek, és valószínűleg hamarosan érkezik a két fiútestvére és édesanyja is a síparadicsomba. Gianni szülei az esküvő napján érkeznek a luxushotelbe.