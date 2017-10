Gyermekkori traumákkal tér vissza az On The Spot

A születésről szóló széria után - amelyben 10 baba látta meg a napvilágot a kamerák előtt Gázától Mexikóig, köztük az alkotók gyermeke is -, most azt mutatja meg a műsor, milyen hatással volt traumatikus gyerekkoruk azokra, akik a 20. század történelmének legsötétebb pillanataiban jöttek a világra. Cseke Eszter és S. Takács András nemcsak arra voltak kíváncsiak, szereplőik hogyan élték túl szüleik elhurcolását, kitelepítését, meggyilkolását, de vajon felnőttként hogyan dolgozták fel legmélyebb, gyerekkori traumáikat, és mihez kezdtek a történelem rájuk rótt terhével?

Edith Eva Egert arra kényszerítette Mengele, hogy táncoljon neki a Kék Duna keringőre

Az ellenség gyermekei sokszor a szüleik nélkül élték túl a II. világháború borzalmait Auschwitzban vagy épp Budapesten. Kiderül, milyen volt gyereknek lenni a Duna-delta kommunista lágereinek embertelen világában, a vörös khmerek leghírhedtebb börtönében, egy észak-koreai fogolytáborban vagy épp a vietnámi háború idején. A sorozatban találkozunk Szarajevó ostromának túlélőivel, akik kisiskolásként élték át a véres harcokat, és megismerkedhetünk egy bebörtönzött szaúdi blogger családjával is, ahol a gyerekek apa nélkül nőnek fel Észak-Amerikában.

A hetente adásba kerülő műsorban az idén kivételesen három epizód is magyar történetet dolgoz fel. A sorozat első része a 90 éves Edith Eva Egerről szól, aki ma is praktizáló családterapeuta és elismert pszichológus, szakterülete a traumafeldolgozás. Kassáról deportáltak Auschwitzba, ahol szüleit a koncentrációs tábor hírhedt orvosa, Joseph Mengele rögtön a gázkamrába küldte, őt pedig még aznap este arra kényszerítette, hogy táncoljon neki a Kék Duna keringőre. Edith becsukta a szemeit és a budapesti Opera színpadára képzelte magát. Öt hónappal később a holtak közül húzta ki egy amerikai katona, néhány évvel később már Amerikában volt, de évtizedekig nem beszélt róla, hogy mi történt vele. Miután ő maga is szembenézett legmélyebb félelmeivel és traumáival, sikerült teljes életet élnie. Ősszel jelenik meg letehetetlen memoárja az egész világon, Magyarországon is.

A gyerekkori traumák hatásairól tart előadásokat Dr. Máté Gábor

Visky András drámaíróval Kolozsváron találkoztak a filmesek: református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték a román hatóságok az 1956-os forradalom megtorlásaként. Feleségét hét gyermekével együtt kitelepítették a Duna-delta gulágába, ekkor András két éves volt. Egész kisgyerekkorát a gulágon töltötte embertelen körülmények között, édesanyja életveszélyes állapotba került, gyermekei tartották benne a lelket, akik csak öt évvel később láthatták viszont édesapjukat.

Dr. Máté Gábor világhírű orvos 1944-ben született Budapesten zsidó család gyermekeként, és több évtizedes orvosi munka, illetve kutatás után többek között arról tart előadásokat szerte a világban, hogyan hatnak gyerekkori traumáink hosszú távú egészségi és mentális állapotunkra. (Több mint 20 nyelvre lefordított könyvei: A test lázadása, A sóvárgás démona, Szétszórt elmék és A család ereje.)A karakterközpontú dokumentumfilm-sorozat a jelenben játszódik, de témája szorosan kötődik a történelemhez: azt kutatja, vajon hogyan befolyásolják az életünket a születésünk körülményei, örökölhető-e a trauma, illetve ki milyen stratégiát választ a múlt feldolgozásához.