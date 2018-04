Így magyarázza Natalie Portman, miért nem veszi át a Genezis-díját

A döntésemet, hogy nem veszek részt a Genezis-díj ünnepélyes átadásán, sokan félremagyarázták. Hadd beszéljek most a magam nevében. Azért döntöttem úgy, hogy távol maradok a ceremóniától, mert nem akarok Benjámin Netanjahu támogatójának tűnni, aki a tervek szerint beszédet mondott volna a rendezvényen. Továbbá nem vagyok se tagja, se támogatója a BDS mozgalomnak

A világon élő megannyi izraelihez és zsidóhoz hasonlóan én is lehetek kritikus az izraeli vezetőséggel szemben anélkül, hogy az egész nemzetet bojkottálnám. Nagyon sokra tartom az izraeli barátaimat, családtagjaimat, az izraeli gasztronómiát, az irodalmat, a művészetet, a filmeket és a táncművészetet. Izraelt pontosan hetven évvel ezelőtt alapították meg a holokauszt túlélőinek menedékeként. A jelenlegi atrocitásokat elszenvedő emberekkel való bánásmód azonban olyasvalami, amely nem fér össze a zsidó értékrendemmel. Mivel törődöm Izraellel, kötelességem felszólalni az erőszak, a korrupció, az egyenlőtlenség és a hatalommal való visszaélés ellen

Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli Nobel-díjnak is nevezett, kétmillió dollárral járó Genezis-díját hangsúlyozva, hogy se nem tagja, se nem támogatója Izrael-ellenes mozgalomnak - írta a The Hollywood Reporter hírportál.- írta a Jeruzsálemben született Oscar-díjas színésznő az Izrael-ellenes Boycott, Divestment and Sanctions, azaz Bojkott, megfosztás és szankciók mozgalomra utalva.A díjat odaítélő alapítvány csütörtökön jelentette be, hogy nem tartják meg a június 28-ra tervezett ünnepséget és közleményükben Portman szóvivőjét idézték, aki szerint "az elmúlt időszak izraeli történései miatt" a színésznőnek "nem engedi a lelkiismerete", hogy átvegye az elismerést.Az alapítvány képviselői elmondták, hogy Portman ennek ellenére megkapja a díjjal járó kétmillió dollárt (500 millió forintot). A hírre reagálva Miri Regev, a szabadszájúságáról és megbotránkoztató viselkedéséről híres izraeli kulturális miniszter kijelentette, hogy szerinte Portman az Izrael-ellenes BDS mozgalom támogatóinak markába került.A mozgalom kulturális szervezete egyébként üdvözölte Portman bejelentését.- fogalmazott a színésznő, arra kérve mindenkit, hogy kellő kritikával kezelje azokat az állításokat, amelyek nem személyesen tőle származnak.Portman arra nem tért ki, hogy mely legutóbbi események miatt mondta le részvételét a díjátadó ünnepségen, de a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint a Gázai övezet határánál zajló, több tucat palesztin halálos áldozattal járó tüntetéssorozatról lehet szó.A színésznő azt is bejelentette, hogy a jövőben számos izraeli jótékonysági szervezet munkáját fogja támogatni, remélve, hogy másokat is sikerül erre ösztönöznie. Azt, hogy pontosan mely szervezeteket fog segíteni, a közeljövőben hozza nyilvánosságra.A 2012-ben alapított Genezis-díj eredetileg egymillió dolláros pénzjutalommal járt, de Morris Kahn, a Dél-Afrikában született izraeli milliárdos üzletember megduplázta az idei összeget.A Mihail Fridman orosz-zsidó üzletember alapította elismerést a korábbi években Anish Kapoor szobrász, Michael Bloomberg volt New York-i polgármester, Ichak Perlman hegedűművész és Michael Douglas színész nyerte el. A kitüntetést olyanoknak ítélik oda, akik alkotásra serkentik a zsidók következő nemzedékeit kiemelkedő eredményeikkel, valamint a zsidó értékek és a zsidó nép iránti elkötelezettségükkel.