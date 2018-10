Ismét szerelembe esett Emilio

–

Tettekre váltotta Tina és Emilio azt az kislányuknak tett ígéretet, miszerint a közeljövőben egy kiskutyával ajándékozzák meg. A család ki is választotta az ebet, aki azóta is Emilioék féltve óvó törődését élvezi, hiszen szinte le sem teszik a csöppséget.Végem van, imádom ezt a kiskutyát. Szerintem még az is lehet, hogy a következő klipemben is szerepelni fog. Babusgatni kell, szeretgetni, olyan mint egy kisbaba mi pedig igyekszünk mindent megadni nekimondta Emilio, aki feleségével közösen egy percre se hagyja magára a kis csivavát.Vivike nagyon nehezen vált meg reggel a kutyától, pedig mi aztán gondoskodunk róla addig is, amíg a gazdija suliban van. Úgy figyeljük minden rezdülését, mintha ő is a gyerekünk volna. Fekvő helyet nézünk neki, hordozó táskát veszünk neki, a legjobbat szeretnénk ennek a pici kiskutyának!mondta Tina, akihez hasonlóan Emilio is olvadozik Lilikétől.Idáig mindig azzal nyüstöltem Tinát, hogy szeretnék még egy gyermeket. Most jött ez a kiskutya az életünkbe, akiről szintén gondoskodni kell. Azt hiszem egy darabig békén hagyom Tinát a gyerekkérdéssel... de azért nem teszek le róla, hogy még egy gyermekünk legyenmondta Emilio, akinek Lilikével közös mindennapjaiba a Sláger TV Drága családom című műsorába pillanthatnak be a nézők.