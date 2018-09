Jeles évforduló - 40 éve repked a város felett a kockás fülű nyúl

: idén 40 évescímű magyar rajzfilmsorozat. A Kippkopp és Tipptopp-, a Boribon- és a Pöttyös Panni-könyvekről is ismertés Richly Zsolt rendező annak idején felkérésre készítették a kétévados mesét. Az első évadot 1974-ben kezdték gyártani, a folytatást 1976-ban. Összesen huszonhat rész készült, még ma is játsszák a mesecsatornák.Az Országos Rajzfilmünnepen köszöntik fel: idén több mint száz helyszínen ünneplik Magyarországon az Animáció Világnapját október végén ingyenes vetítésekkel. A mese zenéjét, akinek Bodzavirág című kórusművét - Nemes Nagy Ágnes verse alapján - az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilmben is hallhattuk.