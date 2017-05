Jennifer Lawrence-t kirúgással fenyegették, de ő nem hagyta magát

Kirsten Dunst

Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence mesélte, hogy többször is kirúgással fenyegették, mert nem akart lefogyni, de ő nem hagyta magát. Kate Winslet és Emma Thompson is panaszkodtak már arra, hogy a súlyuk miatt abajgatták őket, most pedig Kirsten Dunst árulta el, hogy új filmje, A csábítás miatt le kellett volna fogynia. Maga a rendező, Sofia Coppola próbálta rávenni, hogy dobjon le magáról pár kilót, a színésznő azonban hajthatatlan maradt.- Nehéz lefogyni 35 évesen, amikor az ember amúgy is utál konditerembe járni - mondta Dunst a Variety magazinnak. Azt is elárulta, hogy imádja a gyorskaját, forgatás előtt simán benyom egy menüt a McDonald's-ban, így a fogyásnak semmi esélye nincs nála.

Sofia Coppola szerencsére megértő volt, ami annak is köszönhető, hogy Dunsttal jó barátnők, A csábítás a harmadik közös filmjük. Coppola meg is ígérte a színésznőnek, hogy többet nem fogja a súlya miatt piszkálni, annyit nem ér az egész.A csábítás indul a minap kezdődött cannes-i filmfesztivál versenyében. A történet az amerikai polgárháború idején játszódik. Egy sebesült északi katona (Colin Farrell) egy bentlakásos leányiskolában lábadozik, ahol a tanárok és a növendékek érdeklődésének középponjába kerül, aminek végzetes következményei lesznek. Dunst mellett a női főszerepekben Nicole Kidmant és Elle Fanningot láthatjuk.