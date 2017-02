Justin Timberlake és Kevin Hart vezeti a gyerekek közönségdíjainak jelöltlistáját

A Nickelodeon idei Kids Choice Awards díjainak jelöltjeit csütörtökön hozták nyilvánosságra. Timberlake hét, Hart hat díjra esélyes. Először kapott jelölést mások mellett Ben Affleck, Rowan Blanchard, Chris Pine, a The Chainsmokers, a Twenty One Pilots, Zachary Quinto, Idris Elba, Jojo Siwa, Kristen Wiig és Felicity Jones. A korábbi évek jelöltjei közül pedig Selena Gomez, a Fifth Harmony, Justin Bieber és Ellen DeGeneres is díjat kaphat a The Hollywood Reporter beszámolója szerint.



A díjak odaítélése a gyerekek szavazatai alapján történik. Idén kilenc új mezőnyben is győztest hirdetnek majd. A díjátadó ceremónia hagyományai közé tartozik, hogy a rendezvényen megjelenő sztárokat zöld trutyival öntik nyakon.



A gála házigazdája John Cena lesz. Az eseményt a tévécsatorna élőben közvetíti a Los Angeles-i USC Galen Centerből március 11-én, szombaton.