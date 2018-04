Kapcsolatuk ˝bejárta a maga útját˝ - újabb hollywoodi álompár válik

Channing Tatum amerikai filmsztár és felesége, Jenna Dewan bejelentették, hogy csaknem kilenc év házasság után elválnak.A hírt közös Twitter-bejegyzésben tették közzé hétfő éjjel. Hangsúlyozták, hogy "a legjobb barátok", akik most úgy döntöttek, kapcsolatuk "bejárta a maga útját", ezért "szeretetben elválnak egymástól".A két színész a Step Up című táncfilm 2006-os forgatásán találkozott, majd 2009-ben kötöttek házasságot. Egy kislányuk született, most négyéves.A 38 éves Tatum olyan kasszasikerek főszereplője volt, mint a Magic Mike és a 21 Jump Street.