Kezdődik a Tokaj Fesztiválkatlan negyedik évada

Koncertek, színházi előadások, házibulik színesítik egyebek mellett akínálatát - közölte a kulturális intézmény az MTI-vel.A tájékoztatás szerint idén már három játszóhelyen, a Fesztiválkatlan Nagyszínpadán, Teátrumában és a Paulay Ede Színházban szeptember elejéig a legváltozatosabb műfajú előadásokkal, többek között musicallel, tánc- és színházi előadásokkal, klasszikus és popkoncertekkel, humorestekkel várják a nézőket.Az évadot Vastag Csaba koncertje nyitja május 25-én a Teátrumban. Vasárnap a gyermeknapon egész napra kinyílik a Katlan kapuja, ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat, lesz koncert, ugrálóvár, arcfestés, vetélkedő is.Június 6-án Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter szereplésével láthatják a nézők az És Rómeó és Júlia. című színdarabot a Paulay Ede Színházban, ahol a két szereplő kelti életre egész Veronát. A hónap végén Eszenyi Enikő egyszemélyes darabjában beszél és énekel, miközben tangók, sanzonok, operettek csendülnek fel egy zongora kíséretében. Augusztus elején a Szép jó estét, Mr. Green! című komédiában Székhelyi József és Pál Tamás mutatja be egy mogorva özvegyember és egy dinamikus, fiatal irodista találkozását a Teátrumban.A zenés, táncos előadás kedvelői újra a Katlan színpadán köszönthetik az ExperiDance táncegyüttest, július 21-én Hamupipőke történetét keltik életre Román Sándor koreográfiáival.Visszatér Tokajba a békéscsabai Jókai Színház is, amely ezúttal a Monte Cristo grófja című musicalt hozza el a közönségnek. Dumas klasszikus művében a szerelem, az intrika, a bosszú és a szenvedély mind szerepet kapnak, Gubik Petra, Vastag Tamás főbb szereplésében, a címszerepben Szomor Györggyel, aki egyben az előadás rendezője is.Újra fellép a Katlanban Havasi Balázs is július 14-én, Tóth Vera pedig július 27-én. Az opera kedvelőinek az argentin José Cura énekel másnap.Július 6-án az operetté lesz a főszerep, augusztus 17-én Kálmán Imre operettjét, a Marica grófnőt mutatják be a Zempléni Fesztivál keretében, Rálik Szilvia és Boncsér Gergely főszereplésével.A Budapest Jazz Orchestra 20. jubileumi évadának ünnepi koncertsorozatát a Zempléni Fesztivál keretében, augusztus 11-én a Katlanban kezdi meg.A Fesztiválkatlan idei programját Bródy János koncertje zárja szeptember 1-én.