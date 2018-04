Kim Kardashian bevállalta: extrém helyzetben mutatta meg meztelen testét - fotó

Kim Kardashian "BODY" néven dob piacra parfümöt április végén. A különleges illathoz különleges üveg is dukál, ami állítólag olyan alakú lesz, mint a 37 éves amerikai celeb. Ehhez öntőformát készítettek Kim meztelen testéről. A mintavétel után fénykép is készült róla, amit Instagram-oldalán meg is osztott 110 millió követőjével.