Kimatekozták, hogy a Kaliforniai álom lesz az idei Oscar-befutó

A Kaliforniai álom című musical győzelmét jósolja a vasárnap esti Los Angeles-i 89. Oscar-díjátadó gálán egy matematikai modell.



Az Oscar-modell eredményét szerdán a The Hollywood Reporter publikálta. Ben Zazumer felidézte, hogy hatodik éve közli előrejelzését, amely 21 Oscar-kategóriában jósolja meg egy matematikai modell alapján, hogy ki a lehetséges győztes.



A modell a korábbi díjátadók eredményeitől a kritikusok véleményén át a piaci szereplésig számos tényezővel kalkulál, de mint a szerző jelezte, noha eddig jól teljesített az előrejelzés, sohasem lehet figyelmen kívül hagyni az emberi tényezőt, ami nem ábrázolható egy matematikai képlettel.



A legjobb film kategória győztesének a 14 Oscar-jelölést begyűjtő Kaliforniai álom című musicalt hozta ki a modell. A filmnek nagyobb esélyt (58,9 százalékot) jósolt a győzelemre, mint a mezőny összes többi jelöltjének együttvéve.



Az elemzés viszont emlékeztet arra, hogy közben a hollywoodi színészcéh (SAG) díját elnyerő A számolás joga című film sem hagyható figyelmen kívül, hiszen tavaly például a Spotlight színészgárdája kapta a SAG trófeáját, és később a dráma nyerte az Oscart is. Ugyanakkor a Holdfény és A régi város is fordíthat a versenyen.



Az Amerikai Rendezők Céhének (DGA) díját elnyerő filmrendező később általában megkapja a rendezői Oscart is. A legutóbbi kivétel 2002-ben történt, amikor a DGA a Chicagót rendező Rob Marshallnak adta a díját, de az amerikai filmakadémia végül A zongoristát rendező Roman Polanskit tüntette ki.



A matematikai modell idén a Kaliforniai álom rendezőjét, Damiel Chazelle-t jósolta győztesnek, ami a 14 Oscar-jelölés és a korábban elnyert díjak, köztük a rendezőcéh elismerése fényében nem meglepő.



A színészi kategóriákban A régi város főszereplője, Casey Affleck és a Kaliforniai álom hősnőjét alakító Emma Stone nevét dobta ki a gép. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a Golden Globe-díjat, a BAFTA-díjat és számos kritikuscsoport díját elnyerő Afflecket a SAG díjazottja, Denzel Washington szorítja háttérbe az Oscar-gálán.



Emma Stone-nal szemben Isabelle Huppert (Elle) és Natalie Portman (Jakie) is erős ellenfélnek számít, ám a nagy sikerű musical színésznője magabiztosan vezeti a mezőnyt a modell szerint.



A mellékszereplőknél Mahershala Ali (Holdfény) és Viola Davis (Fences) győzelmét vetíti előre a számítás.



Hajszálnyival több esélyt jósol a modell A régi városnak az eredeti forgatókönyvek mezőnyében, mint a Kaliforniai álomnak. Az adaptált forgatókönyveknél viszont a Holdfény toronymagasan vezeti a listát.