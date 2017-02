Lángoló autóval folytatódik a Totalcar

A Totalcar immár tizenharmadik éve Magyarország kedvenc autós magazinja. A VIASAT6-on tavaly áprilisban debütált, márciusban harmadik évadát kezdi a csatornán. A két műsorvezetőt, Winkler Róbertet és Bazsó Gábor Karottát már senkinek sem kell bemutatni, az új évadban azonban még ők is tartogatnak meglepetéseket.



"Egy ilyen forgatáson mindig vannak bakik. Már amennyiben annak számít, hogy leszervezzük a forgatást, szerzünk kettőt a Polestar-Volvo két generációjából, lefoglaljuk a mezőkövesdi repteret, aztán az éjjel esik még 30 centi hó. Szereztünk hóekét, ott takarított nekünk, de végül nem mertünk végsebességet mérni, istenkísértés volt már a 110 km/h is a hófalak között" - mesélt az élményeiről Winkler.



Ami a többi kocsit illeti: a műsorvezetők szerint ebben a szezonban talán kicsit több lesz az új autó, köztük elektromos is, de azért becsúszik egy-két veterán Porsche és egy alig használt Ferrari is. Traktor helyett azonban valami sokkal izgalmasabbat tartogat az új évad.



"Felgyújtunk és oltunk el kocsit, meg építünk is egy versenyautót. Utóbbi mondjuk elég háromesélyes, ha azt nézzük, hogy elkészül-e a szezonban. Vagy a naptári évben. Vagy az évtizedben" - tette hozzá Winkler.



Totalcar - március 9-től minden csütörtökön 22:00 órakor a VIASAT6-on!