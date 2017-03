Last minute nőnapi ötletek sörkedvelő csajoknak

Kincseket a rekeszbe!

Üzenj kupakokkal!

Elő a nyitófülekkel!

Készíts saját üvegvázát!

Teremts divatot!

A Sör mi több eseménysorozatról



A Magyar Sörgyártók Szövetsége célja, hogy a világszerte reneszánszát élő sör az őt megillető helyére kerülhessen a hazai fogyasztók asztalán. A "Sör mi több" eseménysorozat elkötelezett amellett, hogy elmélyítse a hazai sörkultúrát és új oldalairól mutassa be ezt a természetes italt.

Ő örülni fog, neked pedig hasznos lesz. Szerezz be egy fából készült sörösrekeszt, amely azon túl, hogy jól mutat, megvédi féltve őrzött söreiteket. A rekeszbe helyezve a "kincsek" egy hétköznapi piknikre, vagy egy kalandos és rázós kirándulásra menet sem törnek össze.Itt az idő, hogy felhasználd a konyhai fiókok mélyén megbújt söröskupakokat! Rakj ki belőlük egy kedves üzenetet, egy virágformát, vagy a kedvesed nevének kezdőbetűit, ragaszd fel a sablont egy papírra, és várd őt haza ezzel a remekművel.Inkább a dobozos sörre buktok? Az otthon gyűjtögetett nyitófülekből is készíthetsz valami szépet és szellemeset. Ha sok van, nyakláncot, ha közepes mennyiség, fűzz belőlük karkötőt, ha csak néhány darab nyitófület találsz, akár egy gyűrű is megteszi.Ha már nincs időd boltba menni, csak kortyolj el egy üveg sört otthon, felkészülve a kreatív kihívásra és az üres palackot fesd be valamivel, ami kéznél van - az unokahugi temperájával, vagy akár a barátnőd körömlakkjával - és tegyél bele virágot. Csak a szomszéd meg ne lássa, ha az ő kertjéből szeded.Se söröd, se üveged, se kupakod, vagy nyitófüled? Kapd elő a szekrényből egyszínű pólóját, és firkants rá egy kedves hangvételű, vicces sörös idézetet. Például ezt: Life is Brewtiful, vagy ezt: Give This Girl a Beer. Vagy írj a táskájára egy jó szlogent - csak a békesség megőrzése érdekében inkább ne a féltve őrzött dizájner darabjára!Bármelyik megoldást választod is, este vidd azért el a szerelmedet a kedvenc sörözőtökbe és koccintsatok egyet az egészségére.