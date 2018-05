Legendás magyarok a Budapesti Operettszínház következő évadában

Peller Anna és Gömöri András Máté

Sándor Péter, Vágó Zsuzsi, Széles Flóra e.h., Dolhai Attila. Fotók: Kállai-Tóth Anett

A Nagymező utcai teátrum 7 premiert tart a következő szezonban, melyek közül 3 ősbemutató. Látható lesz az István, a király, a Maya, a Marica grófnő, a Molnár Ferenc klasszikusából, a Liliomból íródott Carousel, valamint a Semmelweis, a Tündér Lala, és A Pendragon legenda.A rendezők között a színházi szakma legjobbjai dolgoznak majd, mint Székely Kriszta, Béres Attila, Szabó Máté vagy Réthly Attila, de lehetőséget kap a legfiatalabb generáció is. Visszatér Szenteczki Zita, és első alkalommal dolgozik a társulattal Boross Martin. Emellett a korábbi évek tendenciáinak megfelelően több koprodukciós együttműködésre és vendégjátékra is sor kerül sor. Így a Zikkurat Színpadi Ügynökséggel közösen készül az Apáca Show Szente Vajk rendezésében, a Magyar Zenés Színházzal együttműködésben, a Bozsó József irányítása mellett készülő Mária főhadnagy, ami Békéscsabán és Veszprémben lesz látható, a Karinthy Színházzal kötött stratégiai megállapodás keretében pedig az Operettszínház színészei prózai szerepekben mutatkoznak be, és vendégként rendez majd Szabó P. Szilveszter. A közelmúltban új arculattal és honlappal jelentkező Budapesti Operettszínházban május 9-től kezdődött meg a bérletárusítás."Közösség és közönség. A két szó között csak egyetlen betű a különbség. Egymás nélkül nem létezünk. Az igazi, nagy színházi estéken, amikor a közönség együtt él a játékkal, ő is átlényegül, így pedig jóformán alkotótársa lesz az előadásoknak. A kíváncsiságukért, a figyelmükért, a szeretetükért sosem lehetünk elég hálásak, kérjük Önöket, hogy a következő szezonban is játsszanak velünk." – mondta Lőrinczy György főigazgató.Az új évad műsorát a néhány hónapja működő művészeti tanács tagjaival (Székely Kriszta és Béres Attila rendező, Bolba Tamás és Silló István karmester, valamint Galambos Attila dalszövegíró, dramaturg) közösen állította össze a színház vezetése. A sajtótájékoztatón, ahol valamennyi készülő produkcióból részletet adtak elő a színház művészei, a rendezők néhány mondatban ismertették a bemutatásra váró műveket.