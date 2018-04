Louis Arthur Charles a legifjabb herceg neve

A Kensington-palota - a hercegi házaspár londoni rezidenciája - pénteken bejelentette azt is, hogy a gyermek hivatalos megszólítása Ő Királyi Fensége, Louis - vagyis Lajos -, Cambridge hercege.Vilmos és Katalin is a Cambridge hercege, illetve hercegnője címet viseli 2011 áprilisában kötött házasságuk óta, és két idősebb gyermekük, a 2013. július 22-én született György herceg és nővére, a május 2-án harmadik születésnapját ünneplő Charlotte hercegnő hivatalos titulusa is ez.