Ma ugranak a folyókba a természetvédők

Ma ugranak Magyarország és Európa-szerte a Természetvédelmi Világalap (WWF) Nagy Ugrás kampányának keretében több mint 500 helyen százezrek folyókba és más természetes vizekbe, hogy felhívják a figyelmet az éltető vizek fontosságára. Az akció magyarországi központi helyszíne idén Göd lesz.



Idén Magyarországon tizenhárom közösség döntött úgy, hogy saját kreatív programmal figyelmeztet az ember és a természetes környezet közötti harmónia újraélesztésének fontosságára, és ezt végül egy nagy közös csobbanással ünnepli meg.



A verseny nyertese a Boldogságcseppek Alapítvány és Gödi Anyák Angyalai közös pályázata lett: a felsőgödi Duna-partra szervezett programjaik között szerepel szemétszedés és a part rendbe tétele, homokvár-építő verseny, papírhajó-készítés - amelyet aztán közösen bocsátanak vízre -, de ügyességi játékok, sárkányhajózás, vízirendészeti bemutató és vizespalackos gerinctréning is lesz.



Az esemény ideje alatt jótékonysági gyűjtést is szerveznek a Duna-part gödi szakaszának szebbé tételére. Az esemény csúcsaként délután kézen fogva ugranak együtt a Duna vizébe. A többi pályázó is számos érdekes programmal készül: Herenden lesz vízitúra a Séd-patakban, vízipisztoly-csata, Kecskeméten wakeboard-, kajak-kenu-, street workout- és horgászbemutató, Madocsán vízipisztoly-csatával, sorversenyekkel, akadálypályával, környezetvédelmi kvízzel és ártéri, valamint régi Duna-fotókból álló kiállítással készülnek.



A Nógrád megyei Patak községben gumicsizmában gyalogolnak majd a Derék-patak medrében, de patakátugrással, papírcsónak-úsztatással és kavicsdobálással is színesítik a programot. Ezenkívül számos színes és vicces programmal készül a Nagy Ugrásra Szigetmonostor, Sajóörs, Vác, Körösnagyharsány, Zebegény és Szigetújfalu is.



Minden év július második vasárnapján Európa-szerte több mint 500 helyszínen százezrek ugranak egyszerre a folyókba és más természetes vizekbe, hogy így hívják fel a figyelmet éltető vizeinkre. Az első hivatalosan meghirdetett Nagy Ugráson 2005-ben több mint 250 000 embert sikerült mozgósítani, akik 22 ország 31 folyójába ugrottak egyazon időpontban.