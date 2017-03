Már soha nem lesz olyan a Facebook hírfolyam, mint régen volt

Vegyen gyengéd búcsút az áttekinthető, jól megszokott oldschool közösségi oldaltól, mert Zuckerbergék újítása miatt jóval zsúfoltabb és nevetségesebb lesz itt ezek után minden. Ugyanis minden egyes felhasználó lehetőséget kap arra, hogy ezentúl élőben bejelentkezzen, akár a személyi számítógépéről is, a böngészője felhasználásával. Ez a szolgáltatás eddig csak mobil eszközön volt elérhető, de most már tovább tágul a kör.A számítógép-alapú élő hozzáférés már januárban megadatott a kiadóknak, miután az oldal üzemeltetői teljesítették ezt a kérést - írja a Nuus Ez által profi csapatok nyerhettek betekintést a szolgáltatás előállításának folyamatába. A Facebook emberei elárulták, hogy ez a lehetőség mindjárt megnyílik az átlagos felhasználók számára is.Eljött az idő: nemsokára már semmi sem tartja vissza a webkamerával rendelkező emberkéket, hogy valami nagyon-nagyon fontosat kürtöljenek világgá otthonuk biztonságos bunkeréből. Innentől mondhatjuk, hogy lőttek is a hírfolyamunknak, az élőzés pestise fertőzi meg.A dolog így működik: ha belép a profilodra a PC-den, akkor felajánlja a "Mi jár a fejedben?" lehetőséget, ahol az egyik opció lesz a piros kamerás ikonnal rendelkező Élő Adás – mutatja be az új szolgáltatást a Mashable.