Mediawave 2018 - Az Örömről és 1968-ról szól idén a Tartóshullám

Idén két téma öleli majd át a Mediawave-et: az Öröm és 1968 szellemisége. A győri Műhely Folyóirat Öröm különszáma inspirálta első témánkat, velük közösen gondoljuk tovább az öröm megnyilvánulásait a különböző művészeti ágakban; nekik köszönhetően nem csak a film és a zene, hanem az irodalom is beköltözik az Erődbe - mondja Durst György, a Mediawave Alapítvány kuratóriumi elnöke. A nosztalgikus 1968 témakört az 50 éves évforduló adta - minket a politikai forrongás annyira nem érdekel, sokkal inkább az az erő, ami egy máig érződő művészeti látásmódot és lendületet mentett át a korabeli szabad, rebellis szellemből - tette hozzá.A közönség több mint negyven vetítés során száznál is több filmet tekinthet meg a világ összes tájáról. A szervezők a hagyományos filmvetítés mellett újdonsággal, közösségi mozival is készülnek. A néző a filmeket kísérő esemény résztvevője is lesz, jobban beleélheti magát a mozgókép világába - mondja Vajda Violetta, a Mediawave filmprogramjának vezetője. Ilyen esemény követi majd például a Szovjet hippik című észt dokumentumfilmet, amely után a kor szellemét idéző “hippitalálkozó" elevenedik meg a helyszínen - tette hozzá.Ahogy az évek során megszokhattuk, a hazai zenészvilág “nagy öregjei" is tiszteletüket teszik a Mediawave-en. Eljön Ferenczi György és a Rackajam, Grencsó István, Geröly Tamás is, hallhatjuk többek közt a Fláre Beás Bandet, a Csallóközi Néptáncegyüttest, valamint Taraf de Akácfa zenekart. A tavalyi sikeres debütálás után idén is jön a magyar, mongol és orosz tagokból álló DzsinnKalaDzsi, akik április 28-tól 30-ig többször is fellépnek az Erődben, és hagyományos mongol asztallal várják a közönséget.Az idei már a hetedik Tartóshullám / Mediawave, amelyet teljes valójában a Monostori Erődben, Komárom határában, a "kulturális végvár"-ban rendezünk. Az elmúlt 2-3 évben sokat változtunk, nem vagyunk már tömegfesztivál, sokkal inkább egy újfajta közösségi kulturális rendezvényként létezünk, ahol a néző egyenrangú fél az előadók és fellépők mellett.További infó a programokról a